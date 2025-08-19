Дали Додик ќе биде наследник на Вучиќ?

Заменик-претседателот на српската опозициска Партија за слобода и правда (ССП) Борко Стефановиќ изјави дека моментално се разгледува опцијата Милорад Додик, кој по вчерашната одлука на Апелациониот совет на Судот на Босна и Херцеговина повеќе не е претседател на Република Српска, да биде кандидат за претседател на Србија на следните избори.

Стефановиќ за телевизијата „Nova.Rs“ изјави дека за тоа се „сериозно преговара“, бидејќи сегашниот претседател на Србија, Александар Вучиќ, нема да може повторно да се кандидира за функцијата, бидејќи му истекува вториот мандат, пренесе во соопштение ССП чиј лидер е Драган Ѓилас.

„Вучиќ сака да биде премиер, да се врати на функцијата премиер, го подготвува Милорад Додик, бидејќи има српско државјанство, а сега не може да биде претседател на Република Српска“, рече Стефановиќ.

Зборувајќи за протестите во Србија, тој оцени дека појавувањето на Вучиќ синоќа пред просториите на владејачката Српска напредна партија (СНС) во Белград каде што во протестите беа скршени прозорци, апсењата без основа и тепањата млади луѓе, претставуваат „обид за продолжување на непрогласената вонредна состојба“.

Стефановиќ верува дека репресијата на властите ќе се интензивира, а тие ќе се обидат секого што излегува на протести да го подведат под терминот „тероризам“, кој е многу широко дефиниран во законот.