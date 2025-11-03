Дали е добра одлука да се забрани употребата на мобилни телефони во училиштата: Родителите ја поддржуваат, а еве што велат експертите

0 SHARES Сподели Твитни

Независниот синдикат за основно образование и воспитување на Сараевскиот кантон (KS) покрена иницијатива за забрана на употребата на мобилни телефони за време на часовите во училиштата. Оваа иницијатива ја поддржаа многумина – од премиерот до експертите, а по ова, истражувавме колку е потенцијално добра оваа одлука за најмладите.Како што наведува Унијата, оваа забрана би придонела за намалување на невниманието кај учениците, подобрување на процесот на учење и зголемување на безбедноста на децата во дигиталниот простор.

Претходно, оваа иницијатива беше поддржана од премиерот на Сараевскиот кантон, Нихад Ук, кој нагласи дека примерите од Европа и светот за забрана на употребата на телефони за време на наставата се јасни.

Тој исто така истакна дека, доколку експертската анализа и консултациите со засегнатите страни во образовниот систем ја потврдат оправданоста на оваа мерка, ќе бидат преземени сите потребни институционални чекори за нејзино спроведување.

Кои се некои примери од целиот свет?

Неколку европски земји веќе воведоа забрани или многу строги правила за употреба на мобилни телефони во училиштата, имено: Италија, Франција, Холандија, Унгарија, Грција, Белгија и други.

Според експертските анализи, ваквите примери се покажале како продуктивни. Забележана е подобрена концентрација кај учениците, а насилството и сајбер-малтретирањето кај учениците исто така се намалиле.

Пример од Загреб, каде што на почетокот на учебната година, на основните училишта им беше препорачано да забранат употреба на мобилни телефони. Според резултатите, училиштата што ја спроведоа оваа мерка забележаа позитивни ефекти – поголема социјална интеракција меѓу учениците, подобар квалитет на наставата и намалување на дигиталното малтретирање.

Претседателот на Советот на родители на кантонот Трст, Далибор Таниќ, за Klix.ba изјави дека ја поддржува оваа иницијатива.

„Кога станува збор за оваа тема, мора да бидеме многу јасни за тоа што комуницираме и какви ставови изразуваме. Кога станува збор за забрана за употреба на мобилни телефони на час, ние апсолутно ја поддржуваме и ги поддржуваме сите мерки предвидени за кршење на ова правило. За нас родителите, во контекст на користење на мобилни телефони, најважно е безбедноста и комуникацијата, поточно надвор од училиштето, бидејќи знаеме дека постои протокол дека училиштето ги повикува родителите и ги информира за настанот. Целосната забрана за нивно носење е репресивна мерка“, рече Таниќ.

Тој додаде дека е потребно да се најде форма што ќе биде прифатлива за сите.

„Дали ќе биде кутија или некоја друга форма, зависи од училиштето. Исто така, ние како родители имаме улога, а главната е разговорот“, истакна Таниќ.

Позиција на психолог

Психологот Вехабовиќ-Рудеж истакнува дека европските земји веќе воведуваат контрола врз употребата на мобилни телефони во училиштата, што, вели таа, сигурно ќе биде пракса и кај нас.

„Процесот на настава не може соодветно да се одржува додека децата ги држат мобилните телефони во рацете. Тие апсолутно не се присутни на часот во тој момент. Часот е здодевен за нив бидејќи не создава толку инхибиција и возбуда како игрите или евентуално објавите на ТикТок што ги гледаат на мобилните телефони“, рече Вехабовиќ-Рудеж.

Таа се осврна на потенцијалните позитивни и негативни ефекти што може да ги произведе оваа иницијатива.

„Позитивното ќе биде фокусирано на процесот на настава, а негативното е што децата можеби нема да можат да ги контактираат своите родители во секое време и дека родителите може да се плашат од она што им се случува на нивните деца. Мора да разбереме дека мобилните телефони не донеле ништо толку добро колку што мислиме. Нашите иницијативи, нашите најави многу често се фокусирани на тоа колку е штетно да им се даваат мобилни телефони на децата во првите години од животот. Мобилните телефони можат да бидат корисни до степен до кој децата знаат како одговорно да ги користат. Мора да запомниме дека децата до 12 години и понатаму, сè додека се малолетни, немаат одговорност за она што го прават, а возрасните се оние кои мора да создадат структури“, изјави таа.

Таа додаде дека децата имаат недостаток на концентрација и проблем со фокусирањето на содржината.

„Токму она што им дава адреналин – употребата на мобилни телефони и социјални мрежи – повеќе го нема во ниту еден сегмент. Кога ќе ги остават мобилните телефони, немаат каде да го наполнат адреналинот освен ако не се занимаваат со некаков спорт. Позитивната работа ќе биде што ќе вежбаат фокус и концентрација. Ова многу ќе зависи од наставниците и едукаторите кои мора да создаваат содржина во училиштата што е соодветна за детските мозоци кои научиле преку стимулација. Часовите не смеат да бидат здодевни. Секој час што е здодевен, каде што наставникот емитува содржина, не е интересен за децата“, објасни таа.

Вехабовиќ-Рудеж потсети дека се носи одлука која може да се ревидира.

„Ајде да продолжиме со тоа и да видиме дали покажало позитивни резултати. Родителите треба да разберат зошто е добро и затоа сме тука да им го објасниме тоа. Дали ќе има опција да се стават мобилни телефони во некои кутии и да се јавуваат родителите за време на паузата – тоа ќе се утврди. Во училиштата нема причина да се има мобилен телефон во раката на детето, ниту во раката на професорот или наставникот“, рече психологот.

Децата треба да бидат среќни.

Претседателот на Независниот синдикат за основно образование и воспитување на кантонот Брач, Саудин Сивро, изјави дека училиштето треба да им се врати на учениците, дека децата треба да бидат среќни во училиштето и дека имаат што е можно помалку стрес и што е можно повеќе социјална интеракција.

„Премиерот на Сараевскиот кантон, Нихад Ук, за прв пат јавно одговори на иницијативата на Унијата преку социјалните мрежи. Очекуваме дека во наредниот период, другите членови на Владата и претставници во Собранието на Сараевскиот кантон ќе го сторат истото јавно. Ги охрабруваме да го сторат тоа. Соседна Хрватска донесува смели одлуки во образованието, а има позитивни примери од скандинавските земји, Франција, Холандија и други“, рече Сивро.

Тој нагласува дека е потребно да се врати достоинството на воспитувачите и да се направат децата среќни.

„Помалку екрани, повеќе насмеани лица, помалку редовни часови, повеќе воннаставни и поучилни активности, помалку наставни содржини, повеќе критичко размислување, помалку администрација, повеќе интеракција, помалку задолжителни предмети, повеќе изборни часови, помалку политика, притисок и стрес, повеќе професија, песна и танц. Нека оние на власт го вратат училиштето на учениците и наставниците, нека го вратат достоинството на образовните работници и со тоа да ги направат децата среќни. Тоа е она што го бара Синдикатот. За работниците и за децата“, нагласи Сивро.

Кантоналниот одбор на Независниот синдикат за основно образование и воспитување на кантонот Брашов предложи исклучоци од забраната да се дозволат само во случаи кога употребата на мобилни телефони е неопходна од здравствени, образовни или други оправдани причини.

