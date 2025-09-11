Дали е добро да спиете со отворен прозорец? Еве што се случува ако заспиете во оваа состојба

0 SHARES Сподели Твитни

Свеж воздух, ладно ветре, нежно шушкање на лисјата. Има многу работи што звучат добро во спиењето со отворен прозорец, но не е сè толку чудесно.

Но, во реалноста, тоа не е секогаш најдобриот потег за здрав сон, вели Шелби Харис, психолог за медицина на спиењето и директор на Sleep Health.

Еве зошто можеби е лошо да спиете со отворен прозорец и што да правите наместо тоа, пренесува livestrong.com.

1. Може да ги влошите вашите алергии

Ако имате сезонски алергии, оставањето на прозорецот отворен додека спиете е речиси гарантиран начин да предизвикате симптоми.

Тоа е затоа што алергените како полен, мувла и ајдучка трева од отворено можат брзо да се пробијат внатре, вели Захари Рубин, доктор на науки, овластен алерголог и портпарол на Американскиот колеџ за алергија, астма и имунологија.

Како резултат на тоа, може да се разбудите со затнат нос, чешање на носот или очите или кашлица. Може дури и да добиете сува уста или главоболка наутро, додава тој.

Затоа, ако имате алергии, „најбезбедниот пристап е да ги држите прозорците затворени кога спиете“, забележува тој.

2. Може да испуштите загадувачи ако квалитетот на воздухот е лош

Отворањето на прозорците во спалната соба во текот на ноќта би можело да го подобри квалитетот на воздухот во затворените простории со намалување на нивото на јаглерод диоксид или други загадувачи, според студијата во ноември 2022 година во „Градење и животна средина“.

Но, ако квалитетот на воздухот надвор не е добар (т.е. има смог или чад во воздухот), можете да пуштите повеќе ѓубре, вели Рубин. Ова е особено точно ако живеете во урбана област со многу сообраќај, според Националниот институт за еколошки здравствени науки.

3. Надворешните звуци можат да ви го нарушат сонот

Кога размислувате да спиете со отворени прозорци, може да замислите како ги слушате звуците на штурците или ветрето што шушка додека дремете. Но, ако живеете на прометна улица или во населено место, има добри шанси да ве разбудат автомобили кои поминуваат или бучни соседи, вели Харис.

Истражувањата го потврдуваат ова: луѓето пријавиле дека се чувствуваат поуморни и имаат повеќе проблеми да се концентрираат на тестовите за логично расудување ден по спиењето со отворени прозорци, дури и ако чувствуваат дека нивниот сон е во ред, според контролирано испитување од октомври 2016 година.во воздух во затворен простор .

4. Температурните флуктуации може да го нарушат вашиот сон

Секако, може да биде убаво да седите надвор во топла летна ноќ. Сепак, поладните (но не и ниските) температури всушност победуваат кога се обидувате да спиете, вели Харис.

Излегува дека идеалната температура во спалната соба е помеѓу 60 и 67 степени целзиусови, според Клиниката во Кливленд.

Ако е потопло или постудено од она надвор (и тој воздух го преплавува вашиот простор за спиење), има добри шанси да ја поминете ноќта вртејќи се и вртејќи се.

Колку е лошо да спиете со отворени прозорци?

Одржувањето на прозорците отворени или затворени додека спиете е на крајот прашање на лична преференца.

Но, ако слабо спиете, чувствителни на температурни промени или имате сезонски алергии или сте загрижени за квалитетот на воздухот, можеби вреди да го задржите надворешниот воздух надвор.

