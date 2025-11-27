Дали е можно Германија да ја преземе водечката воена улога на НАТО?

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот амбасадор во НАТО, Метју Витакер, изрази желба Германија да ја преземе највисоката воена функција во НАТО, сигнализирајќи можно повлекување на САД од европското безбедносно лидерство.

„Се радувам на денот кога Германија ќе дојде во Соединетите Држави и ќе каже дека сме подготвени да ја преземеме позицијата Врховен командант на сојузничките сили“, или SACEUR, рече Витакер, пренесува Euronews .

Тој призна дека „далеку сме од тоа“, но додаде дека сепак со нетрпение очекува понатамошни дискусии на оваа тема, според извештаите на медиумите.

Според зборовите на Витакер, Вашингтон би сакал да види воените капацитети на Европа да станат еднакви на оние на САД, опишувајќи го ова како „аспиративна цел на која сите треба да се радуваме“.

Извор од САД, запознаен со ситуацијата, за „Еуроњуз“ изјави дека „Витакер е некој што има традиционални американски ставови за НАТО“, што ги прави неговите коментари уште поизненадувачки.

Сепак, додаде изворот, „администрацијата на Трамп наговести за ова пред неколку месеци“.

Но, посебен извор од НАТО изјави за „Еуроњуз“ дека „коментарите на амбасадорите се во согласност со она што Американците го кажаа за тоа дека европската безбедност е во рацете на Европејците“.

И друг функционер за одбрана од земја-членка на НАТО нагласи дека не гледаат „како или зошто“ САД би се откажале од улогата на SACEUR, бидејќи таа е од витално значење за американските интереси и нивното глобално влијание.

Сепак, тие рекоа дека САД дефинитивно се оддалечуваат од европската безбедност.

Сепак, „откажувањето од SACEUR би било практично многу тешко“, проценуваат тие.

Опасностите од предвремено повлекување во услови на војната во Русија

Планот од 28 точки што неодамна го објавија САД и Русија, во кој е наведен можен крај на целосната окупација на Украина од страна на Русија, се смета за уште еден знак дека Вашингтон може да се обиде да се повлече од својата лидерска улога во НАТО на долг рок.

Во разговор за германска телевизија, експертот за безбедност д-р Клаудија Мејџор го нарече планот „деамериканизација на НАТО“, истакнувајќи дека планот ги прикажува САД помалку како активен член на алијансата, а повеќе како посредник меѓу НАТО и Русија.

И извор од САД за „Еуроњуз“ изјави дека „можеби е тешко да се расправа со ова филозофски“, бидејќи „можеби има смисла“.

Во исто време, изворот предупреди дека со оглед на „нестабилноста“ и „лудилото“ на војната во Украина, сега не е вистинско време САД да се повлечат од НАТО.

Според германскиот експерт за безбедност и професор на Универзитетот Бундесвер во Минхен, д-р Карло Масала, основната идеја е дека Американците сакаат „постепено да се повлечат од својата водечка улога“.

„Прво на сите, важно е да се каже дека оваа изјава беше ориентирана кон иднината, не сугерирајќи дека Германија треба да го преземе ова утре, туку за подолг период“, изјави Масала за „Еуроњуз“.

Германски SACEUR?

Традиционално, улогата на SACEUR – командант на силите на НАТО во Европа – отсекогаш ја имал американски генерал или адмирал.

Иако ова не е законски задолжително, долго време се смета за политичка и историска конвенција.

Сегашниот SACEUR е генералот на воздухопловните сили на САД, Алексус Г. Гринкевич, кој исто така служи како командант на американските сили во Европа.

Според Масала, причината за присуството на SACEUR од Пентагон е тоа што улогата е „билатерална“, што значи дека офицерот командува и со американските трупи во Европа и со силите на НАТО, вклучувајќи го и американскиот контингент.

Затоа, според Масала, германски SACEUR – или пошироко, Европеец – повеќе нема да има команда над американските трупи.

Потсетете се дека Европската команда на САД моментално известува за околу 78.000 американски војници стационирани во Европа. Минатиот месец, бројот на американски војници во Романија беше намален од 4.000 на приближно 1.000.

Како што истакнува „Еуроњуз“, плановите за намалување на американските сили во Европа датираат од првиот мандат на Трамп.

„Изненадувачки, бројот на војници трајно стационирани во Германија всушност се зголеми во тоа време“, објасни офицерот на американската армија и поранешен командант на американските сили во Европа, Бен Хоџис, во интервју за „Еуроњуз“.

„Администрацијата се чини дека е порешителна да продолжи со намалувањата“, додаде Хоџис, објаснувајќи дека она што војската го одржува во Европа не е потребно во Пацификот, но сепак може да се намали за да се ослободат пари и ресурси.

Германија како мотор на европското преоружување

Од целосната инвазија на Русија врз Украина и враќањето на Трамп на функцијата, Европа се соочи со масовен бран на вооружување.

Идните трошоци за одбрана на Германија ќе бидат ослободени од „сопирачката за долг“, а од јануари 2026 година, младите луѓе повторно ќе подлежат на воена обврска.

Целта е Бундесверот да биде „подготвен за војна“, цел што постојано ја искажуваше германскиот министер за одбрана, Борис Писториус.

Масала верува дека Германија во моментов е единствената земја во Европа способна да ја унапреди „целата оваа политика на вооружување на европските сили“ благодарение на расположивите финансиски ресурси.

„Сепак, влегуваме во нова воено-политичка улога“, вели експертот за безбедност, иако признава дека, според него, Берлин „сè уште не го разбрал ова целосно“.

Еуроњуз“ дополнително нагласува дека дознал дека такво сценарио во моментов не се дискутира во рамките на НАТО.

„Не дискутираме како би функционирало тоа бидејќи всушност не е така“, рече извор.

Сепак, според Масала, германскиот SACEUR не би помогнал во европеизацијата на НАТО „бидејќи целата оваа управувачка функција, што НАТО ја извршува во однос на европските сили, главно ја водат Американци“.

„Ова значи дека едноставното менување на лицето на врвот нема да постигне ништо ако Американците постепено се повлекуваат од НАТО, вклучително и во однос на персоналот“, додаде Масала.

Сепак, би била потребна земја што ќе ги замени САД, а според него, само Велика Британија и Германија би можеле да го сторат тоа.

„На крајот на краиштата, може да се каже дека оваа изјава – оваа желба – е малку поглед во иднината. Американците ќе ја намалат својата посветеност, што мислам дека е очекувано“, рече Масала.

На крајот од статијата се забележува дека извори во Министерството за одбрана на Литванија изјавиле дека не се очекува целосно повлекување на САД од НАТО, бидејќи на САД сè уште ќе им треба глобално влијание.

Сепак, притисокот врз Европа да направи повеќе за нејзина заштита останува.

