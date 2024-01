ДАЛИ Е ОВА МОЖНО? Сметка за вечера и пијалоци, вртоглави 100.000 евра (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот турски готвач и готвач Нусрет Гокче, попознат како Солт Бае, повторно целото внимание на јавноста го насочи кон својот ресторан, но и на многу скапата сметка која ја објави на својата страница на Инстаграм. Како што можете да видите на фотографијата, некој платил вртоглави 100.000 евра за вечера и пијалоци.

За работите да бидат уште повпечатливи, само бакшишот чинел 90.000 дирхами или нешто повеќе од 22.000 евра.

View this post on Instagram A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Најскапо јадење на оваа сметка беше „златниот стек“ по цена од 1.200 евра, а „златната баклава“ поевтина за само 100 евра. Пијалоците се дефинитивно први во трката за најпиперката ставка на оваа сметка, а две шишиња вино „Петрус 2009“ чинат речиси 50.000 евра.

Иако Нусрет пред само неколку минути се пофали со овој еснаф, луѓето ширум светот веќе коментираат дека се „онесвестуваат“ поради цените, а некои се прашуваат дали златниот стек лекува рак, па затоа е толку скап.

Да потсетиме, рестораните „Нуср-ет“ се места каде рутински се прават сметки за повеќе од 100 долари по маса. Добиваат и многу негативни критики за лошата храна и невнимателниот однос, иако сè уште важат за најпопуларни места за вулгарните супербогаташи.

На пример, ресторан од Лондон минатата година, само три месеци по отворањето, направи промет од седум милиони фунти, објави Телеграф .

