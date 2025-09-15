Дали е постигнат договор меѓу Америка и Кина за TikTok: „Младите ќе бидат среќни, ќе разговарам со Си“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп посочи дека е постигнат договор со Кина за продолжување на работењето на TikTok во Соединетите Држави, што е кулминација на долгогодишните напори што започнаа за време на првиот мандат на Трамп.„Големиот трговски состанок во Европа меѓу САД и Кина помина многу добро. Наскоро ќе заврши“, рече Трамп во објава на Truth Social во понеделник.Тој продолжи велејќи дека „е постигнат договор за одредена компанија што младите луѓе во нашата земја навистина сакаа да ја спасат“.„Тие ќе бидат многу среќни! Ќе разговарам со претседателот Си во петок“, изјави тој.Кинеските и американските дипломати се состанаа во Мадрид оваа недела за да разговараат за трговијата и други прашања.Американскиот министер за финансии Скот Бесент, кој ја водеше последната рунда трговски разговори со Кина, рече дека TikTok е една од темите што веројатно ќе бидат дискутирани.Трамп постојано го продолжуваше самонаметнатиот рок за постигнување договор со Кина за продажба на барем дел од својот американски бизнис со TikTok на сопственик поддржан од Америка.Двопартиски закон усвоен од Конгресот и потпишан од поранешниот претседател Џо Бајден го забрани TikTok во Соединетите Држави, освен ако неговиот сопственик, со седиште во Кина, не се откаже од својот удел во американските средства на социјалната мрежа.TikTok накратко „падна“ во Америка на 18 јануари, еден ден пред да стапи на сила Законот за апликации контролирани од странски субјекти. Но, на 19 јануари, еден ден пред Трамп да ја преземе функцијата за својот втор мандат, тој рече дека ќе потпише извршна одлука на почетокот од својот мандат што ќе обезбеди американските компании да не бидат казнети за хостирање на TikTok на нивните продавници за апликации или сервери.Со извршната наредба, потпишана на 20 јануари, спроведувањето на законот беше одложено за 75 дена. Трамп го продолжи рокот повторно во јуни. Рокот неодамна беше продолжен до 17 септември, но се очекуваше Трамп повторно да го помести рокот доколку не се постигне договор на време.Законот му дава на претседателот широка дискреција за тоа како да ја спроведе забраната. Но, критичарите велат дека продолжувањето на Трамп ја попречило волјата на Конгресот.

