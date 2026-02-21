Дали жените во Србија плаќаат за интимни услуги? Мрежите изгореа: „Би платила, но ова се УСЛОВИTE“

0 SHARES Сподели Твитни

Иако женската проституција е јавна тајна со децении, дебатирана во сите сфери на општеството, нејзината машка еквивалент останува обвиткана во мистерија, стигма и полуинформации . Неодамнешната дискусија на популарната социјална мрежа Reddit отвори Пандорина кутија на тема машка проституција во Србија и регионот , предизвикувајќи лавина од коментари кои се движат од лични анегдоти до социолошки анализи на пазарот на „љубов кон парите“.

– Општо е познато дека проституцијата е доста присутна во нашето општество, но речиси секогаш се зборува само за едната страна, мажите како клиенти и жените како даватели на услуги. Ме интересира колку другата страна од приказната е всушност претставена: ситуации каде што мажите се тие што нудат услуги, а жените се клиентите . Дали лично сте се сретнале со ова, или како клиент, како некој што нудел услуги или преку познаници? Колку е присутно во нашата земја? Дали има побарувачка и „бизнис“, или е занемарливо во споредба со класичните случаи? Ме интересира само реалната слика, бидејќи за ова речиси и не се зборува – имаше објава што започна дискусија на reddit.

Одговорите на корисниците сугерираат дека феноменот постои, но дека често е скриен зад еуфемизми или се одвива надвор од границите на нашата земја. Еден од корисниците ја истакнува разликата во терминологијата и погледот на самата професија.

– Па, сигурно има… Само што се нарекуваат себеси „жиголо“, а не машки проститутки – напиша тој.

Многу коментари укажуваат дека ваквите услуги најчесто се поврзуваат со дијаспората и побогатите женски клиенти во странство . Еден корисник ја сподели приказната за еден познаник:

– Слушнав дека еден од роднините на мојот партнер отишол во Австрија и нашол постара „тетка“ и дека буката ја задоволила, а таа му дала планини од злато и му оставила сè по нејзината смрт. Мислам, колку што знам, мојот пријател го излажал своето семејство во Србија дека работи таму и дека криел дека го работи тоа со неговата тетка.“

Слични сведоштва доаѓаат и од други делови на Европа.

– Слушнав само за некои богати баби во Германија кои плаќаат – прочита еден од коментарите, додека друг додаде:

– И некои богати стари жени исто така во Италија, еден пријател го нападна некого од Фиренца, сопственик на фризерски салони…

Кога станува збор за домашниот пазар, мислењата се поделени. Некои веруваат дека побарувачката е мала бидејќи „понудата“ на слободни врски е голема .

Во поелитната проституција да, и тоа како, во комерцијалната проституција не, едноставно затоа што не е профитабилна, затоа што сè што би се понудило таму може да се добие релативно лесно без пари плус социјална стигма што не би можела да се избегне со тој финансиски ранг, како во елитната – објасни еден корисник.

Од друга страна, постојат и директни признанија за подготвеност за плаќање, но со високи критериуми.

– Би платила за добар дечко, згоден, згоден, но не и геј. Но, не мислам дека има такви во Србија – напиша кратко и јасно самата.

Сепак, значаен дел од дискусијата го насочува вниманието кон фактот дека машката проституција во Србија е всушност подоминантна во рамките на хомосексуалните врски.

Додека некои го гледаат ова како чист економски договор, други во него гледаат подлабока тага и осаменост.

– За мене, изгледа тажно и понижувачки, без оглед на полот или сексуалноста, кога некој мора да плати за интимност – коментираше еден корисник, додека други се пошегуваа за парадоксот помеѓу конзервативните вредности и водењето ваков бизнис, давајќи го примерот на човек кој „ја слави славата на Св.

Заклучокот од ова неформално истражување е јасен: машката проституција во Србија постои, но е длабоко скриена, честопати сведена на сивата зона на „спонзорство“ или ограничена на кругови каде што парите ги бришат сите морални предрасуди.

