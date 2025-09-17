Дали живеете со партнер? Не ја занемарувајте оваа навика во кревет

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето луѓе ја занемаруваат мастурбацијата кога почнуваат да живеат со партнер. Сепак, експертот вели дека не треба да го правите ова бидејќи може да ве натера да се чувствувате лошо.

„Сексуалниот живот што го имаме со себе е независен од нашите партнери и треба да се негува. Тој припаѓа во врските исто колку што припаѓа и кога сте слободни“, изјави психосексуалниот терапевт Џиџи Енгл за Metro.co.uk.

Таа додаде дека треба да ја отфрлиме идејата дека нашиот партнер треба да ги задоволи сите наши сексуални потреби.

„Се чувствуваме несигурно во врска со мастурбирањето кога живееме со некого затоа што сме толку засрамени од соло сексот. Се смета за валкано и срамно, па затоа постои страв дека ќе бидеме „фатени“, осудувани и дека нашиот партнер ќе се чувствува лошо“, рече таа.

Занемарувањето на мастурбацијата може да доведе до чувство на вознемиреност. Мастурбацијата може да ви помогне да го ослободите стресот, да го подобрите квалитетот на спиењето и да ги ублажите менструалните грчеви.

„Треба да ги прифатиме сексуалните односи со себе. Сексот со партнери не е единствениот „правилен“ вид секс“, забележа таа.

