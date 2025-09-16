Дали живеете со партнер? Не ја занемарувајте оваа навика во кревет

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето луѓе ја занемаруваат мастурбацијата кога почнуваат да живеат со партнер. Сепак, експертот вели дека не треба да го правите ова бидејќи може да почнете да се чувствувате лошо.„Сексуалниот живот што го водиме сами со себе е независен од нашите партнери и треба да се негува. Тој припаѓа во врските исто колку што припаѓа кога сте слободни“, изјави психосексуалниот терапевт Џиџи Енгл за Metro.co.uk.Таа додаде дека треба да ја отфрлиме идејата дека партнерот треба да ги задоволи сите наши сексуални потреби.„Се чувствуваме несигурни во врска со мастурбацијата кога живееме со некого затоа што многу се срамиме од соло сексот. На тоа се гледа како на нешто валкано и срамно, па затоа постои страв дека ќе бидеме „фатени“, осудувани и ќе го натераме нашиот партнер да се чувствува лошо“, рече таа.Занемарувањето на мастурбацијата може да ве направи вознемирени. Мастурбирањето ви помага да го ослободите стресот, да го подобрите квалитетот на спиењето и да ги ублажите менструалните непријатности.„Треба да ги прифатиме сексуалните односи со самите себе. Сексот со партнерите не е единствениот „правилен“ вид секс“, забележа таа.

