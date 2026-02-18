Дали земате додатоци во исхраната? Избегнете ја оваа честа грешка

0 SHARES Сподели Твитни

Голем број луѓе редовно земаат некаков вид додаток во исхраната. Со оглед на тоа што на социјалните мрежи постојано се појавуваат сведоштва за тоа како одредена хранлива материја го променила нечиј живот, лесно е да ги доведете во прашање сопствените навики. Иако постојат научни докази кои ги поддржуваат позитивните ефекти на некои додатоци врз сонот или расположението, оваа област на здравјето може да биде збунувачка и полна со стапици.

Ако имате здравствен проблем или едноставно не се чувствувате добро, земањето додатоци во исхраната може да изгледа како добра идеја. Но, експертите предупредуваат против тоа.

,Додатоци во исхраната се достапни без рецепт, што често ги наведува луѓето погрешно да претпостават дека се безбедни“, вели за Parade д-р Кели Џонсон-Арбор, токсиколог во MedStar Health . Но, постои една честа грешка што лекарите ја гледаат постојано, а која е особено загрижувачка.

Најголемата грешка што луѓето ја прават со додатоците во исхраната

Најголемата и потенцијално опасна грешка е земањето нов додаток во исхраната без претходна консултација со лекар. Иако честопати изгледаат безопасни, „додатоците во исхраната можат да имаат значителни интеракции со лековите“, вели д-р Џејми Алан, вонреден професор по фармакологија и токсикологија на Државниот универзитет во Мичиген.

Д-р Џонсон-Арбор истакнува дека додатоците во исхраната можат да имаат сериозни несакани ефекти, вклучително и оштетување на црниот дроб.

„Тие можат да содржат загадувачи и постојат потенцијални интеракции со други лекови“, забележува таа.

Плус, веројатно постои причина зошто воопшто размислувате за додаток во исхраната, и таа причина треба да се истражи.

„Ако земате додаток во исхраната, веројатно е поради недијагностициран симптом“, вели д-р Даниел Чендлер, матичен лекар во Медицинскиот центар Тафтс.

Тој предупредува дека земањето додаток наместо посета на лекар само го одложува соодветниот третман и го зголемува ризикот од влошување на основниот проблем.

Заклучокот на докторот е јасен: Пред да земете каков било нов додаток во исхраната, задолжително консултирајте се со експерт.

„Би препорачал да се консултирате со вашиот лекар или фармацевт пред да почнете да го земате за да избегнете какви било потенцијално загрижувачки интеракции“, советува д-р Алан.

Кои состојки се најпроблематични?

Најголема загриженост предизвикуваат состојките што можат да влијаат на дејството на лековите или што самите имаат значителни несакани ефекти.

„Некои состојки во додатоците во исхраната можат да влијаат на начинот на кој телото ги обработува или метаболизира лековите“, вели д-р Џонсон-Арбор.

„Ова значи дека земањето одредени додатоци во исхраната може да ја зголеми или намали ефикасноста на другите лекови, што може да доведе до токсичност или неуспех на третманот.“

Кантарионот е еден од најпроблематичните примери.

„Може да реагира со голем број лекови, вклучувајќи разредувачи на крв и орални контрацептиви, што доведува до зголемен ризик од крварење или несакана бременост“, објаснува д-р Џонсон-Арбор.

Додатоците на калциум можат да ја намалат апсорпцијата и ефикасноста на лековите за тироидна жлезда, бифосфонатите и некои антибиотици. Д-р Чендлер истакнува дека дури и додатоците на лук можат да го зголемат ризикот од крварење, а гинсенгот може да реагира со лекови за разредување на крвта.

Витаминот К може да ги неутрализира ефектите на варфаринот, вообичаен разредувач на крвта. Дури и биотинот, популарен додаток во исхраната за здравје на косата и ноктите, може да влијае на лабораториските резултати.

„Ако земате многу биотин и ја тестираме функцијата на вашите бубрези, резултатите ќе покажат дека вашите бубрези се во полоша состојба отколку што се навистина“, забележува тој. За жал, ова се само неколку примери.

„Има повеќе“, додава д-р Алан.

А што е со мултивитамините?

Мултивитамините изгледаат прилично безопасни, а д-р Алан вели дека најчесто се.

„Повеќето мултивитамини имаат минимални интеракции со лекови и не би требало да бидат проблем за повеќето луѓе“, вели таа.

Повеќето состојки во мултивитамините се растворливи во вода, што значи дека телото ќе го излачи вишокот преку урина, објаснува д-р Чендлер.

„Можеби е трошење пари, но во најголем дел, нема вистинска штета“, вели тој.

Сепак, ако земате лекови, секогаш е добра идеја да разговарате со вашиот лекар пред да започнете со нов додаток во исхраната, дури и мултивитамин. „Дури и навидум безопасните витамини и минерали што се наоѓаат во мултивитамините можат да реагираат со одредени лекови“, вели д-р Џонсон-Арбор.

Лекарите нагласуваат колку е важно да бидете отворени со вашиот здравствен работник во врска со сите додатоци во исхраната што ги земате.

„Загрижен сум за можните интеракции со лекови и состојбата на вашите бубрези“, заклучува д-р Чендлер.

