Дали знаете за правилото 15-15? Тоа може значително да ви помогне кога нивото на шеќер во крвта се намалува

0 SHARES Сподели Твитни

Дали знаете што да правите кога ќе ви падне нивото на шеќер во крвта? Применете го правилото 15-15 како брз и ефикасен начин за справување со хипогликемијата.

Хипогликемијата се развива кога едно лице има премногу инсулин во споредба со нивото на гликоза во крвта. Понекогаш се нарекува „инсулински шок“.

Почесто е кај дијабетес тип 1, но може да се појави и кај инсулин-зависен тип 2, како и кај луѓе на орална терапија.

Кои се симптомите на хипогликемија?

Најчестиот симптом е силен глад, но слабост, треперење на рацете, зголемено потење, збунетост, неразбирливост, понекогаш луѓето со хипогликемија не можат да дополнат реченица, не можат доволно да размислуваат, може да се појават и проблеми со меморијата, кратко и брзо памтење. до губење на свеста и тешка хипогликемија.

И тука, се разбира, ништо не може да се стави во устата на пациентот. Во тој случај мора да реагира брза помош, а гликозата се администрира интравенски. Ова се сериозни состојби кои бараат хоспитализација.

Кое е правилото 15-15?

Кога ќе почувствувате симптоми на низок шеќер, консумирајте 15 грама јаглехидрати со брзо дејство (на пр. таблети гликоза т.е. декстроза до вкупно 15 g декстроза, 1 лажица мед или 1/2 чаша сок).

После тоа, почекајте 15 минути и повторно проверете го шеќерот во крвта. Ако сè уште е ниско, повторете ја постапката.

Храна која брзо ја зголемува гликозата:

таблети со гликоза

овошен сок

слатки како мед или џем

газирани пијалоци кои содржат шеќер (не диетални верзии)

Примената на правилото 15-15 може значително да помогне и да спречи кома во критичните моменти.

Истражувањата покажуваат дека хипогликемијата не е ретка. Се покажа дека дури 98% од пациентите третирани со инсулин со дијабетес тип 1 имале одредено искуство со хипогликемија.

Хипогликемијата е многу сериозна состојба, бидејќи само еден ненадеен пад на шеќерот во крвта може да предизвика мозочен или срцев удар.

За да се спречи хипогликемија кај пациент со дијабетес, од суштинско значење е пациентот да врши само-следење, често мерење на нивото на шеќер во крвта и усогласување на нивото на шеќер во крвта со постоечката терапија, во овој случај најчесто инсулинска терапија.

Пронајдете не на следниве мрежи: