Дали знаете зошто вашата мачка „паси“ трева? Вистинската причина ќе ве изненади

Дали знаете зошто вашата мачка ја „пасе“ тревата? Ќе бидете изненадени од вистинската причина.
Мачките честопати сакаат да поминуваат време надвор и да „грицкаат“ трева по патот. Иако на многумина им изгледа безопасно, ветеринарните експерти од PDSA ги предупредуваат сопствениците да обрнат внимание на оваа навика на своите миленици, објавува klix.ba.
Ветеринарката Михаела ги објасни причините зошто мачките јадат трева во видео на TikTok. Таа нагласи дека ова е природно однесување и дека само по себе не е причина за загриженост. Тревата содржи корисни состојки како што се влакна и фолна киселина и може да им помогне на мачките со варењето, дејствувајќи како благ лаксатив.
@teampdsa Could eating grass be good for your cat? Apprentice Veterinary Nurse, Michaela, answers your question: ‘Why does my cat eat grass?’ [Visual description: Apprentice Vet Nurse, Michaela, stands in a consultation room at the Liverpool Huyton PDSA Pet Hospital. She stands next to a consult table, talking to the camera, whilst stroking a tortoiseshell cat.] #PDSA #PetHealth #VetTok #PetTok #CatTok #CatHealth #CatsOfTikTok #TikTokCats #CatLover #CatLovers ♬ original sound – PDSA
Меѓутоа, ако тревата е третирана со пестициди, ѓубрива или хемикалии за уништување на плевелите, таа може да биде опасна за мачките. Затоа е важно да им се обезбеди пристап до безбедна, нетретирана трева – ова може да ја намали нивната желба да грицкаат собни растенија, од кои многу можат да бидат отровни.
Михаела, исто така, предупреди за уште една потенцијална опасност: „Мачките можат случајно да вдишат трева, што може да предизвика кивање, кашлање или дури и задушување. Ако ги забележите овие симптоми, веднаш побарајте ветеринарна помош.“
Некои мачки ќе сакаат да јадат трева, додека други нема – и тоа е во ред. Клучот е да им дадете избор, но не ги присилувајте ако не се заинтересирани.