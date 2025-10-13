Дали знаете зошто невестите носат бела венчаница?

0 SHARES Сподели Твитни

Девојките на нивната свадба денес, благодарение на иновативните дизајнери во модната индустрија, носат костуми, мини фустани, дури и црни венчаници, но повеќето сепак се одлучуваат за бели венчаници. Водени од толкувањето дека белата боја симболизира невиност и чистота, вистината е дека многумина не ни знаат кога почнала модата за бели венчаници на свадбите.

Во средниот век, според извори од модната историја, девојките носеле фустани што ги имале за овој чин, но кои ги носеле само за време на празници. Тогаш постоеше верување дека венчаницата треба да биде фустан што може да се носи и во други прилики, па затоа избраа вообичаени бои кои не се валкаат така лесно. Дури и тогаш, фустаните се разликуваа во однос на социјалниот статус на семејството.

Фустанот имаше за цел на најдобар начин да го претстави семејството, а специјалните додатоци како вел или венец на главата ја истакнаа таа разлика. Венецот имал и ритуална функција – ја штител невестата од злите сили, а симболично ја изразувал желбата за плодност, додека превезот имал улога да го штити лицето на невестата од други мажи.

Првата снимена венчавка во бел фустан била онаа на Филипа од Англија во 1406 година, а потоа и Марија од Шкотска, чија омилена боја била белата. Сепак, тој тренд не продолжи, невестите сепак носеа фустани од сите бои, додека црната беше особено популарна во Скандинавија.

Белата венчаница стана неверојатно популарна во 1840 година, кога се венчаа британската кралица Викторија и принцот Алберт. Кралицата носеше прекрасен бел фустан од тантела на својата венчавка, а популарноста на кралицата ги инспирираше жените да изберат бели фустани за нивните свадби.

Пронајдете не на следниве мрежи: