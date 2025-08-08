Дали знаете зошто никогаш не треба да спиете во долна облека?

0 SHARES Сподели Твитни

Дали спиете во пижами или претпочитате да се чувствувате послободно? Дали носите долна облека во кревет или сакате да бидете голи? Сè се сведува на лични преференции, но според еден доктор, постои правило до кое треба да се држите кога станува збор за оваа навика.

Во текот на летото може да биде примамливо да се соблечете до долна облека за да се чувствувате посвежо, а д-р Дејвид Калехо објаснува зошто треба.

„Спиењето без долна облека е добро за вашето здравје. Може да помогне во спречувањето на инфекции“, рече тој.

Тој продолжи да објаснува дека правилото важи подеднакво за мажите и жените, но дека постојат различни објаснувања за обете.

Имено, тестисите мора да бидат околу два степени под телесната температура за да функционираат правилно. Носењето тесна долна облека ноќе може да ја зголеми температурата на таа област, што може да влијае на репродуктивното здравје.

„Спиењето без гаќички помага тестисите да се држат подалеку од телото, да се разладат и да работат со полн капацитет“, рече тој.

За жените, спиењето без гаќички ја намалува влагата и триењето во интимната област, што може да помогне во спречувањето на инфекции како што се кандидијаза или бактериска вагиноза со подобро одржување на природната рамнотежа на вагиналната флора.

„Целта е да му се овозможи на телото да дише. Иако не постои универзално правило и секоја личност треба да избере што е најудобно за неа, постојат медицински докази кои ги поддржуваат придобивките од ослободувањето на кожата од бариерите ноќе“, додаде тој.

Кога станува збор за спиење во или без долна облека, гинекологот Шери Рос советува кога сè уште треба да носите долна облека додека спиете.

Ако жените имаат многу вагинален исцедок, можеби треба да спијат во долна облека, а мажите ако чувствуваат непријатност ако се превртат поради притисокот на бутовите. Исто така, ако не носите долна облека и вашите гениталии доаѓаат во директен контакт со чаршафите, можеби ќе треба почесто да ги перете.

Конечно, кога донесувате одлука или ги менувате навиките за спиење, треба да се водите од здравиот разум и да размислите за хигиената. Одржувањето соодветна вентилација во спалната соба, честото менување на постелнината и обезбедувањето чиста околина се клучни мерки за да се избегне непријатност или инфекција.

