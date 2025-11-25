Дали знаете зошто скршеното срце боли толку многу? Научниците го најдоа одговорот

0 SHARES Сподели Твитни

Новото истражување објаснува зошто болката од скршеното срце не е само нешто во главата, туку може да има сериозни последици кои се манифестираат физички.

Заљубувањето може да биде интензивно и често ги остава луѓето да се чувствуваат вртоглавица и еуфорија. Сепак, раскинувањето може да предизвика наплив на негативни емоции кои можат да предизвикаат и физичка болка.

На овие негативни емоции влијаат хормоните – се зголемува ослободувањето на хормоните на стрес кортизол, адреналин и норадреналин, а се намалуваат хормоните на среќата серотонин и окситоцин во телото. Овие „хормони за кршење на срцето“ можат да предизвикаат и физички симптоми кои ги тераат луѓето да чувствуваат физичка болка.

Има физиолошка причина зошто кршењето на срцето може да биде толку болно искуство, вели британската лекарка д-р Дебора Ли, а симптомите не се само во главата.

„Кога ќе се заљубите, има природно ослободување на хормони“, изјави таа за Live Science. Тука спаѓаат хормонот „гушкање“ окситоцин и хормонот „добро чувство“ допамин. Но, кога ќе се заљубите, нивото на окситоцин и допамин опаѓа, а во исто време се зголемува нивото на еден од хормоните одговорни за стресот – кортизолот“, објаснува таа.

Тие покачени нивоа на кортизол можат да придонесат за здравствени проблеми како што се висок крвен притисок, зголемување на телесната тежина, акни и зголемена анксиозност, рече Ли.

Социјалното отфрлање, како што е раскинувањето со партнерот, исто така ги активира областите на мозокот поврзани со физичка болка, покажа студија од 2011 година во списанието Биолошки науки. На учесниците кои неодамна беа фрлени им беше покажана слика од нивниот поранешен партнер. Снимањето со магнетна резонанца покажа дека мозочните региони вообичаено поврзани со физичка повреда биле активни, вклучувајќи го секундарниот соматосензорен кортекс и дорзалната инсула.

„Невробиолошките ефекти од скршеното срце може да бидат толку тешки што се споредуваат со физичка болка, како што е потврдено со физичките симптоми кои самите ги пријавиле луѓето, како што се болка во градите и напади на паника, и описите на чувствата на огромен замор и скршеност“, рече Ерик Рајден, доктор. на клиничка психологија и терапевт. „Се чини дека кршењето на срцето вклучува некои од истите нервни механизми како физичка болка“, изјави тој за Live Science.

Симпатичкиот и парасимпатичкиот нервен систем, кои вообичаено работат како противтежа еден на друг, може да се активираат во случај на скршено срце, рече Ли. Симпатичкиот нервен систем е одговорен за одговорот на телото „бори или бегај“, зголемување на отчукувањата на срцето и дишењето, додека парасимпатичниот нервен систем е одговорен за телото во мирување, пишува клиниката Мајо. Хормоните кои се ослободуваат кога лицето има скршено срце ги активираат овие два дела на нервниот систем, рече Ли.

„Мозокот и срцето, кои реагираат на овие настани, се збунети бидејќи добиваат спротивставени пораки“, рече таа. „Ова може да резултира со нарушување на електричната активност на срцето. Ова го докажува фактот дека вдовиците и вдовците имаат 41 отсто поголем ризик од смрт во првите шест месеци по загубата на брачниот другар, според истражувањето во списанието Psychoneuroendocrinology.

Луѓето со нарушување на електричната активност на срцето покажуваат и симптоми како што се замор, анксиозност, депресија и лош сон.

Синдром на скршено срце

Во ретки случаи, чувството дека вашето срце е скршено може да биде медицинска состојба позната како такоцубо кардиомиопатија или синдром на скршено срце. Оваа срцева состојба е предизвикана од високи нивоа на стрес или екстремни емоции, како и операција или понекогаш физичка болест. Тоа предизвикува привремени промени во начинот на кој срцето пумпа крв и понекогаш предизвикува срцето да пумпа посилно, што често се доживува како болка во градите.

Еволутивна особина?

И додека скршеното срце може да биде поразително, романтичните врски – и болката што луѓето ја доживуваат кога тие врски завршуваат – може да биде особина што луѓето еволуирале за да им помогне да преживеат, рече Рајден.

„Има многу текстови за важноста на одржувањето на социјалната врска и безбедните односи“, рече тој. „Ризиците и последиците од скршеното срце може да се гледаат како дел од потрагата да се најде сигурна врска со романтичен партнер“.

