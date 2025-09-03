Дали знаете зошто стапчињата цимет се оставаат пред влезната врата во септември?

0 SHARES Сподели Твитни

Циметот се користи низ историјата како медицински зачин, покрај неговата секојдневна употреба во кујната. Сепак, се користи и за привлекување позитивна енергија и богатство, особено во септември кога се поврзани бројни ритуали со него.Имено, во последно време може да се видат многу млади луѓе на TikTok како ставаат стапчиња цимет пред влезната врата или дуваат цимет во прав преку прагот. Сето ова е затоа што веруваат дека тоа ќе привлече позитивна енергија во нивниот дом.Всушност, видеата за дување цимет во куќа собраа 4,5 милиони прегледи на TikTok. Вратите, во езотеричната пракса, претставуваат портал помеѓу надворешниот свет и нашиот внатрешен, духовен простор, па затоа се препорачува дувањето и оставањето ролни со цимет да се прави на влезната врата.Циметот се користи во ритуали илјадници години, вклучително и за привлекување богатство. Се верува дека помага во насочувањето на изобилството и просперитетот. Постојат неколку начини да повикате изобилство во вашиот живот користејќи цимет како алатка, вклучително и дување цимет во куќата низ влезната врата.Ритуалот е едноставен и вклучува земање обилна прстофат мелен цимет во дланката и дување преку влезната врата во ходникот.Иако е вообичаено да се прави ова на првиот ден од месецот, можете да го практикувате во кое било време од календарот.Се вели дека овој процес ја подобрува енергијата во вашиот дом – особено кога е поврзан со учењата на фенг шуи. Освен што привлекува богатство и среќа, се вели дека помага и во чистењето на застојаната енергија.

