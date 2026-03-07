Дали знаете како изгледа фудбалот во Северна Кореја? Можеш да одиш на натпреварот, но дознаваш кој игра само претходниот ден

0 SHARES Сподели Твитни

Во најмистериозната земја во светот, дури и фудбалот е обвиен во тајност, а специјализираната страница Sweeper донесе неколку интересни факти за фудбалот во Северна Кореја.

Она што е можеби најинтересно од сè е што одењето на натпревари е дозволено, но никој не знае кој против кого игра сè до денот пред натпреварот. Распоредот на тоа коло од Премиер лигата на ДНРК е објавен пред стадионот денот пред натпреварот.

ФИФА наведува дека лигата во Северна Кореја е аматерска според своите стандарди, но тоа е само на хартија. Всушност, сите фудбалери се професионални вработени во клубовите каде што играат.

Во Северна Кореја, постојат три лиги со испаѓање и унапредување, како и во остатокот од фудбалскиот свет. Сезоната трае од декември до септември и е поделена во три фази.

Клубовите од елитниот ранг, односно Премиер лигата на ДНРК, се наоѓаат главно во Пјонгјанг и 12 од нив се натпреваруваат во елитниот ранг. Сите се во државна сопственост и се поврзани со различни индустрии, фабрики или владини оддели.

Најуспешниот клуб е 25 април, кој е именуван по денот на основањето на Севернокорејската револуционерна армија. Клубот има освоено 22 титули шампион на Северна Кореја и учествува на азиски континентални натпреварувања секоја година.

Северна Кореја го има и најголемиот стадион во светот. Станува збор за стадионот „Рунградо 1-ви мај“, кој има капацитет од 114.000 седишта и се наоѓа во Пјонгјанг.

Лигата не се емитува дури ни за локалното население и единственото нешто што можете да го гледате се кратки снимки од завршените натпревари. Сепак, присуството на стадионите е можно и за локални и за странски посетители.

Туристите исто така можат да влезат на трибините, но со посебна грижа. Прво мора да добиете дозвола, која се бара преку давателот на туристички услуги. Доколку ви биде дадена дозвола, ќе бидете темелно проверени при влегувањето на стадионот и ќе бидете целосно одвоени од локалното население. Ќе бидете придружувани од државни „водичи“ во текот на целиот натпревар.

Друга многу интересна работа е фактот дека светот не знае што се случува во севернокорејскиот фудбал и невозможно е да се следат резултатите. Ниту една платформа во светот, која ги следи резултатите во живо како Flashscore или Sofascore, нема информации за резултатите од Премиер лигата на Северна Кореја.

Можно е да се гледаат натпревари од англиската Премиер лига во земјата, но под необични услови. Натпреварите се прикажуваат со големо задоцнување, се скратени на само 60 минути, англискиот текст е заменет со корејска графика, а јужнокорејските играчи не се прикажуваат за време на натпреварот.

Последен пат сениорската репрезентација на Северна Кореја учествуваше на Светското првенство во 2010 година, но затоа фудбалерите на оваа земја се многу поуспешни. Тие три пати беа шампиони на Азија, а во младинските категории, верувале или не, доминираат во светскиот фудбал.

Севернокорејките моментално се светски шампионки и во јуниорска и во кадетска конкуренција.

