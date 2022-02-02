Дали знаете која е најголемата сила и која е најголемата слабост на вашиот хороскопски знак?

Дали некогаш сте се запрашале кои се вашите јаки и слаби страни според хороскопскиот знак? Забавувајте се и прочитајте го подолу. На некој начин, ова се предностите и недостатоците на секој хороскопски знак, односно неговиот карактер, во кој лежат нивните јаки и слаби страни, пренесуваат медиумите.
Овен
Сила: Овенот е независен, дарежлив, ентузијаст, храбар, решителен, самоуверен, оптимист, искрен и страствен.
Слабости: Луѓето родени во овој знак знаат да бидат нетрпеливи, расположени, импулсивни и премногу мистериозни.
Бик
Сила: стабилност, привлечност, размислување, сигурност, трпеливост, практичност, посветеност и одговорност.
Слабости: Тврдоглавост и посесивност.
Близнаци
Сила: разговорливост, прилагодливост, нежност, приврзаност, љубопитност и можност за брзо учење и размена на идеи.
Слабости: Нервоза, недоследност и неодлучност.
Рак
Сила: Интуитивност, трпеливост, сочувство, упорност, експресивна имагинација, емоционалност и сочувство.
Слабости: Преосетливост, песимизам, сомнеж и несигурност.
Лав
Сила: Креативност, страст, великодушност, срдечност, веселост и хумор.
Слабости: Драматизам, суета, тврдоглавост и нефлексибилност.
Девица
Сила: Практичност, интелигенција, лојалност,љубезност и трудоубивост.
Слабости: Прекумерна критика кон себе и другите, но и опсесија.
Вага
Сила: Нежност, соработка, љубезност, искреност и дружеубивост.
Слабости: Неодлучност, бегство од конфликт и незадоволство.
Скорпија
Сила: страст, лојалност и храброст.
Слабости: Мистерија, тврдоглавост и одмазда.
Стрелец
Сила: Искреност, искреност, оптимизам, дарежливост и одлична смисла за хумор.
Слабости: Непромисленост, нетрпеливост и давање ветувања што не може да ги исполни.
Јарец
Сила: Одговорност, дисциплина, самоконтрола и добра работна етика.
Слабости: Тврдоглавост, себичност и своеглавост.
Водолија
Сила: Прогресивност, оригиналност, интелигенција, духовитост, инвентивност и хуманост.
Слабости: Темперамент, тврдоглавост и прекумерен сарказам.
Риба
Сила: Сочувство, прилагодливост, посветеност, нежност и мудрост.
Слабости: Често бегство од реалноста и верување дека знаат сè.