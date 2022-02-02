Дали знаете која е најголемата сила и која е најголемата слабост на вашиот хороскопски знак?

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Дали некогаш сте се запрашале кои се вашите јаки и слаби страни според хороскопскиот знак? Забавувајте се и прочитајте го подолу. На некој начин, ова се предностите и недостатоците на секој хороскопски знак, односно неговиот карактер, во кој лежат нивните јаки и слаби страни, пренесуваат медиумите.

Овен

Сила: Овенот е независен, дарежлив, ентузијаст, храбар, решителен, самоуверен, оптимист, искрен и страствен.

Слабости: Луѓето родени во овој знак знаат да бидат нетрпеливи, расположени, импулсивни и премногу мистериозни.

Бик

Сила: стабилност, привлечност, размислување, сигурност, трпеливост, практичност, посветеност и одговорност.

Слабости: Тврдоглавост и посесивност.

Близнаци

Сила: разговорливост, прилагодливост, нежност, приврзаност, љубопитност и можност за брзо учење и размена на идеи.

Слабости: Нервоза, недоследност и неодлучност.

Рак

Сила: Интуитивност, трпеливост, сочувство, упорност, експресивна имагинација, емоционалност и сочувство.

Слабости: Преосетливост, песимизам, сомнеж и несигурност.

Лав

Сила: Креативност, страст, великодушност, срдечност, веселост и хумор.

Слабости: Драматизам, суета, тврдоглавост и нефлексибилност.

Девица

Сила: Практичност, интелигенција, лојалност,љубезност и трудоубивост.

Слабости: Прекумерна критика кон себе и другите, но и опсесија.

Вага

Сила: Нежност, соработка, љубезност, искреност и дружеубивост.

Слабости: Неодлучност, бегство од конфликт и незадоволство.

Скорпија

Сила: страст, лојалност и храброст.

Слабости: Мистерија, тврдоглавост и одмазда.

Стрелец

Сила: Искреност, искреност, оптимизам, дарежливост и одлична смисла за хумор.

Слабости: Непромисленост, нетрпеливост и давање ветувања што не може да ги исполни.

Јарец

Сила: Одговорност, дисциплина, самоконтрола и добра работна етика.

Слабости: Тврдоглавост, себичност и своеглавост.

Водолија

Сила: Прогресивност, оригиналност, интелигенција, духовитост, инвентивност и хуманост.

Слабости: Темперамент, тврдоглавост и прекумерен сарказам.

Риба

Сила: Сочувство, прилагодливост, посветеност, нежност и мудрост.

Слабости: Често бегство од реалноста и верување дека знаат сè.