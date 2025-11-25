Дали знаете коja е Божјaта билка? Се споменува во Библијата и Куранот и е многу корисно за здравјето

0 SHARES Сподели Твитни

Нема сомнение, малку растенија имаат толку долга и докажана историја.

Дали знаевте дека постои растение чија моќ ја препознале сите големи пророци, а чие благотворно дејство врз здравјето е споменато во две од најголемите свети списи? Тоа не е легенда. Тоа е растение Божјо, т.е. црниот ким (лат. Nigella sativa), мало, но моќно семе кое потекнува од Југозападна Азија.

Тоа е единственото растение кое се споменува и во Библијата и во Куранот , а исламскиот пророк Мухамед јасно рекол: „Црниот ким ги лечи сите болести освен смртта“.

Црн ким

За да се избегне забуна, ова растение не е поврзано со кимот што го знаеме во нашата кујна и кој сакаме да го посипуваме на ролни. Станува збор за црн ким, чии семки се користат повеќе од 2000 години во медицината. Неговата моќ била ценета дури и во древен Египет. Неговата долга и документирана историја му дава непроценлив кредибилитет, долго пред да ја открие модерната наука.

Чист црн дроб и силен имунитет: Зошто црниот ким е чудо?

Она што го прави ова семе толку посебно е неговиот исклучително широк спектар на дејство . Тоа не е само додаток во исхраната, туку вистински сојузник за здравјето. Неговата моќ да го прочисти црниот дроб и да го обнови по изложеност на токсини . Делува како моќен природен детоксикатор.

Во исто време, не треба да го заборавиме неговото благотворно дејство врз дигестивниот тракт. Со редовна употреба, успешно ги третира надуеноста и решава други дигестивни нарушувања , враќајќи мир во желудникот. Најважно од сè, црниот ким е познат по тоа што директно го зајакнува имунолошкиот систем, борејќи се против габични, бактериски и вирусни инфекции, како и разни воспаленија.

Дополнителни подароци од природата

Црн ким

Освен што е одличен за имунитетот, црниот ким помага и кај многу други заболувања. Ги регулира хормоните, помага кај кожни заболувања, ги ублажува симптомите на алергија, ги зајакнува крвните садови, па дури и го поттикнува производството на млеко кај доилките. Толку е разноврсен што традиционалната медицина го смета за решение за речиси сè.

Како да се користи Божјото растение: Масло или семиња?

Можете да го добиете црниот ким во форма на семки или, популарно кажано, како масло. Маслото од црн ким е концентрирано и најчесто се зема една лажичка дневно, пред оброци, како дел од вашиот дневен ритуал за зајакнување. Можете едноставно да ги додадете семките во салати, јогурт или да ги јадете сами. Без разлика дали се борите со разни воспаленија или едноставно сакате да ги зајакнете крвните садови, редовната и умерена употреба на црн ким е од најголема важност.

Нема сомнение, малку се намирниците што имаат толку долга и докажана историја и таква моќ како црниот ким. Вклучете го ова Божјо растение во вашата секојдневна исхрана и видете зошто е единственото што заслужува да биде запишано во најголемите религиозни текстови на светот. Ќе ја почувствувате силата и виталноста што ги дава самата природа.

