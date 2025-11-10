Дали знаете што е „развод на аеродром“? Некои парови тврдат дека оваа стратегија е клучот за среќна врска

0 SHARES Сподели Твитни

Во август 2025 година, британскиот новинар Хју Оливер го измисли терминот „развод на аеродром“ во својата колумна за патувања во „Сандеј тајмс“ – разделба од партнерот пред да полетаат, и се чини дека сè повеќе парови ја практикуваат оваа стратегија кога патуваат.

Терминот опишува едноставна стратегија за намерно разделување откако ќе помине низ безбедносниот преглед, а потоа повторно да се сретнат подоцна на портата или во авионот. Во својата колумна, Оливер го опишува тоа како „тајната на среќната врска“.

Оригиналната статија на Оливер наишла на одѕив. За неколку дена, списанието „Афар“ објави статија со наслов „Што е развод на аеродром и дали треба да се обидете?“, истражувајќи го не само потеклото на терминот, туку и неговите психолошки основи. Експертите за патување и експертите за ментално здравје се согласија дека „развод на аеродром“ е брилијантен концепт.

Раскинувањето на аеродромот не е раскинување. Тоа е тампон-зона. Аеродромите се извор на тензија – еден патник сака да ги провери сите продавници, додека друг бара мирно место. Едниот пристигнува неколку часа порано, друг претпочита да се пријави во последен момент. Во овој експрес-лонец, малите несогласувања можат брзо да излезат од контрола. Со свесно разделување, паровите можат да избегнат расправии пред да започнат, а секоја страна ја задржува контролата врз своето искуство на аеродромот.

Студиите покажуваат дека анксиозноста се зголемува на аеродромите, а во својата колумна, Оливер цитираше истражување на „Бритиш ервејс“ од 2023 година во кое околу 54 проценти од учесниците признале промени во нивната личност на аеродромот.

„Разводите на аеродром“ им овозможуваат на поединците да изберат однесувања и активности што им носат удобност и чувство на сигурност, со што се избегнува конфликт со партнер кој можеби претпочита поинаква рутина.

Разводот на аеродромот не е чин на разделба. Тоа е мала пауза за да се одржи мирот. Во тој период помеѓу пријавувањето и полетувањето, понекогаш хармонијата бара краток момент на разделба за повторно да можете да го цените меѓусебното друштво.

