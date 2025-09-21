Дали знаете што е теоријата за црвените нокти: Таа открива зошто оваа боја ги привлекува мажите

0 SHARES Сподели Твитни

Теоријата за црвените нокти е повеќе од само тренд. Имено, овој вид маникир го привлекува вниманието на мажите и ја зголемува самодовербата.

Како што објаснува психологот Стефани Мајзер, црвената боја отсекогаш се поврзувала со привлечност и самодоверба.„Кога некој е убеден дека црвените нокти му помагаат да се истакне, се однесува и се претставува поинаку, а луѓето го забележуваат тоа“, објасни психологот Стефани Мајзер за Women’s Health.

Експертите дополнително истакнуваат дека мажите ги перцепираат жените во црвена боја како попривлечни, сосема несвесно.

„Според еволутивната психологија, црвената боја со векови симболизира виталност, доминација и плодност“, рече Мајзер.

Дополнително, психологот Рене Соломон истакнува дека црвената боја привлекува внимание, но чувството што го имаат жените додека носат таков маникир е исто така важно.

„Кога жената се чувствува силно и секси, тоа зрачи од неа и другите го забележуваат тоа“, вели Рене Соломон.

Во овие случаи Соломон истакнува дека се јавува плацебо ефектот – самодовербата што ја носат црвените нокти. Кога бојата на лакот за нокти се совпаѓа со вашата енергија, тој престанува да биде само тренд.

Пронајдете не на следниве мрежи: