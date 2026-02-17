Дали Израелците ќе го ограничат влезот на Палестинците во Ал-Акса за време на Рамазан: Илјадници полицајци ќе бидат таму и дење и ноќе

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската полиција објави дека ќе распореди голем број сили околу џамијата Ал-Акса за време на светиот муслимански месец Рамазан.

Оваа информација доаѓа откако палестинските власти го обвинија Израел за воведување ограничувања врз комплексот на џамијата.

Во текот на месецот на пост и молитва, стотици илјади Палестинци традиционално присуствуваат на молитви во Ал-Акса – третото најсвето место на исламот, кое се наоѓа во Источен Ерусалим, кое Израел го освои во 1967 година, а подоцна го анектираше.

Арад Браверман, висок функционер на ерусалимската полиција, изјави дека силите ќе бидат распоредени дење и ноќе низ целиот комплекс, познат кај Евреите како Храмовско брдо, и во околината.

Тој рече дека илјадници полицајци ќе бидат на должност и за време на петочните молитви, кои привлекуваат најголем број муслимански верници.

Брејверман рече дека полицијата препорачала издавање 10.000 дозволи за Палестинците од окупираниот Западен Брег, на кои им е потребна посебна дозвола за влез во Ерусалим.

Палестинската власт во Ерусалим во посебна изјава соопшти дека е информирана оти дозволите повторно ќе бидат ограничени на мажи над 55 години и жени над 50 години, што е исто како и критериумите од минатата година.

Се тврдеше дека израелските власти го спречиле јорданското тело кое управува со локацијата да изврши рутински подготовки, вклучително и поставување сенка и поставување привремени медицински клиники.

