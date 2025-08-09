Дали имате бенка на челото? Индиските астролози веруваат дека таа ја одредува вашата судбина – еве дали ќе се мачите во животот

0 SHARES Сподели Твитни

Позицијата на бенките на телото дава увид во личноста, состојбата на умот, здравјето и иднината на една личност според кинеската астрологија.

Во текот на тинејџерските години, бројот на бенки се зголемува, а по наполнувањето на 40 години, тие може полека да исчезнат.

Во индиската и кинеската астрологија, бенките се толкуваат како претставници на судбината. Дознајте што нивните верувања значат под бенките на одредени делови од телото.

Бенката на средината на челото е показател за креативен, вреден и безгрижен дух. Луѓето со таква бенка се одлични лидери и можат да бидат многу успешни претприемачи. На широко чело, бенката на десната страна означува богатство, слава и статус. Ако бенката е на левата страна од тесно чело, тогаш лицето ќе биде себично и егоцентрично. Бенката на едниот крај од веѓата означува силен и тврдоглав човек кој знае како да позира со авторитет. Ако бенката е меѓу веѓите, тоа означува лидерски квалитети, богатство, престиж и слава. Луѓето со таква бенка ја сакаат богатството и славата.

