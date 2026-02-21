Дали имате висок крвен притисок? Ова се симптомите на кои треба да внимавате

0 SHARES Сподели Твитни

Милиони луѓе живеат со висок крвен притисок без дури и да бидат свесни за тоа. Позната како „тивок убиец“, оваа состојба се јавува кога силата на крвта што ги притиска ѕидовите на артериите е постојано превисока, што може да доведе до оштетување на крвните садови и органи. Ова го зголемува ризикот од низа здравствени проблеми, вклучувајќи срцев удар, мозочен удар, заболување на бубрезите и деменција.

д-р Оливер Сегал, кардиолог и електрофизиолог во клиниката „Харли стрит“ на HCA Healthcare UK, изјави за Express дека раните предупредувачки знаци често се занемаруваат.

„Високиот крвен притисок или хипертензија често нема симптоми, поради што ретко се дијагностицира навреме. Многу луѓе се чувствуваат сосема добро и покрај тоа што нивниот крвен притисок е постојано покачен. Кога ќе се појават симптоми, тие обично се суптилни и лесни за игнорирање“, објасни тој.

Осум суптилни предупредувачки знаци

Д-р Сегал истакна осум вообичаени симптоми на кои треба да се обрне внимание:

Постојани утрински главоболки, особено во задниот дел од главата

Вртоглавица или зашеметеност

Заматен вид или визуелни нарушувања

Отежнато дишење за време на лесен напор

Палпитации или чувство на чукање на срцето во градите

Необјаснет замор

Крварење од носот со силно или ненадејно зголемување на крвниот притисок

Стегање или притисок во градите

Зошто редовните прегледи се важни

„Овие симптоми се неспецифични и луѓето често ги припишуваат на стрес, дехидрација, недостаток на сон, хормонални промени или анксиозност“, додаде тој.

„Во многу случаи, првиот индикатор за висок крвен притисок воопшто не е симптом, туку компликација што се открива случајно, на пример, абнормална функција на бубрезите при рутинска крвна слика, промени во мрежницата за време на очен преглед или знаци на срцево оптоварување на ЕКГ или ехокардиограм“, објасни д-р Сегал. „Затоа редовните проверки на крвниот притисок се клучни, дури и за оние кои се чувствуваат совршено здрави.“

Долгорочни последици од висок крвен притисок

Д-р Сегал објаснува дека хронично високиот крвен притисок го принудува срцето да работи понапорно, што предизвикува згуснување на срцевиот мускул. Последиците вклучуваат намалена еластичност на артериите, оштетување на нивните внатрешни ѕидови и забрзан развој на атеросклероза или натрупување на плаки во артериите.

Со текот на времето, ова може да го зголеми ризикот од проблеми како што се коронарна артериска болест и срцев удар, срцева слабост, неправилни срцеви ритми, заболувања на бубрезите, периферна артериска болест и когнитивен пад или деменција.

„Честопати се нарекува „тивок убиец“ бидејќи луѓето можат да живеат со неконтролирана хипертензија со години без никакви предупредувачки знаци, само за подоцна да доживеат сериозен кардиоваскуларен настан“, вели д-р Сегал, кардиолог со 30-годишно искуство. „Штетата се зголемува постепено и безболно, поради што раното откривање и континуираната контрола се клучни.“

The post Дали имате висок крвен притисок? Ова се симптомите на кои треба да внимавате appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: