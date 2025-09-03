Дали имате висок крвен притисок? Овие намирници можат да ви помогнат, а многу од нив веќе ги имате дома

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку имате висок крвен притисок, веројатно веќе внимавате на внесот на сол и ги избегнувате заситените масти. Но, постои уште една важна хранлива материја што често ја занемаруваме – протеините. Вклучувањето квалитетни протеини во секој оброк може да има големо влијание врз регулирањето на крвниот притисок, пишува EatingWell.РибаРибите како лососот или камбалата се одличен извор на протеини и калиум, минерал кој помага во опуштањето на крвните садови и ги ублажува штетните ефекти на солта. Препорачливо е да се јаде риба неколку пати неделно бидејќи, покрај тоа што ги храни мускулите, таа го штити и здравјето на срцето.ЈајцаЈајцата се богати со протеини и содржат сите есенцијални аминокиселини што му се потребни на вашето тело. Тие се исто така полни со витамин А, селен, витамини од групата Б и антиоксиданси како лутеин и зеаксантин. Иако најчесто се споменуваат во контекст на здравјето на очите, овие соединенија можат да помогнат и во намалувањето на крвниот притисок.Јаткасти плодови и семињаОревите, бадемите, индиските ореви, семките од сончоглед и тиква не се само вкусни, туку се и извор на здрави масти, протеини и антиоксиданси. Можете да ги додадете во овесна каша, јогурт или салати за да ја зголемите хранливата вредност на вашите секојдневни оброци.Посно говедско месоИако црвеното месо често се избегнува, посните парчиња како што е стекот од бут можат да бидат дел од балансирана исхрана. Говедското месо содржи висококвалитетни протеини, лесно апсорбирачко железо (т.н. хем железо), витамин Б12, магнезиум и фосфор. Истражувањата покажуваат дека посното говедско месо може да се вклопи дури и во медитеранската исхрана.КиноаКиноата е една од ретките растителни намирници што ги содржи сите девет есенцијални аминокиселини. Исто така е богата со фолна киселина, витамин Б кој помага во разградувањето на супстанциите поврзани со срцеви заболувања. Иако истражувањата се уште се во тек, некои студии сугерираат дека киноата може да помогне во опуштањето на крвните садови, со што се намалува крвниот притисок.ЖивинаПилешкото и мисиркиното месо се одлични извори на посни протеини. Тие се особено богати со аминокиселината Л-аргинин, која телото ја претвора во азотен оксид, соединение кое помага во ширењето на крвните садови и подобрувањето на протокот на крв. Ова го намалува притисокот во вените и го регулира крвниот притисок.МешункиГравот, наутот, леќата, грашокот и сојата се богати со протеини, растителни влакна и калиум. Овие намирници го поддржуваат здравиот проток на крв, го подобруваат варењето и помагаат во одржувањето на стабилен крвен притисок. Растителните извори на протеини се особено корисни за оние кои избегнуваат месо.Разновидност на протеиниВажно е не само да внесувате доволно протеини, туку и да добивате различни извори. Една голема студија покажа дека луѓето кои јаделе најмалку четири различни видови протеини неделно имале 66% помал ризик од развој на висок крвен притисок. Протеините се разградуваат во телото на аминокиселини, кои се вклучени во поправката на ткивата, растот и нормалната функција на телото.

