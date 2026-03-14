Дали имате над 40 години? Треба да ги земате овие три додатоци во исхраната

0 SHARES Сподели Твитни

Како жените влегуваат во своите 40-ти години, нивните тела претрпуваат значајни хормонални промени, особено постепено намалување на нивото на естроген. Овие промени можат да влијаат на енергијата, квалитетот на спиењето, густината на коските и метаболизмот, поради што лекарите и нутриционистите често советуваат да се обрне поголемо внимание на внесувањето хранливи материи во текот на оваа фаза од животот.

Иако балансираната исхрана е основа на доброто здравје, одредени додатоци во исхраната можат да помогнат во пополнувањето на вообичаените нутритивни празнини и да го поддржат телото за време на промените во средниот век. Според медицинските експерти, неколку хранливи материи се издвојуваат особено бидејќи можат да придонесат за здравјето на коските, хормонската рамнотежа и стабилните нивоа на енергија по 40-годишна возраст.

Калциум и витамин Д

Кога станува збор за здравјето на коските, експертите често ја фалат комбинацијата од калциум и витамин Д. Како што нивото на хормони се менува со возраста, жените можат да станат поподложни на губење на коскената маса и фрактури. Диететичарката и нутриционистка Кејтлин Комо ја нарекува оваа комбинација вистински „моќен дуо“ за жени на средна возраст.

„Како што нивото на естроген се намалува, губењето на коскената маса се случува побрзо, па затоа овие хранливи материи се клучни за одржување на густината на коските и спречување на фрактури. Витаминот Д е исто така важен за имунитетот и расположението“, објасни таа за SheFinds.

Калциумот помага во одржувањето на силни коски и заби, додека витаминот Д ја подобрува апсорпцијата на калциум и го поддржува имунолошкиот систем. Покрај додатоците во исхраната, нивниот внес може да се зголеми преку храна како што се млечни производи, лиснат зеленчук, збогатени житарки и масна риба.

Магнезиум

Магнезиумот е уште една хранлива материја што експертите често ја препорачуваат, иако многу луѓе не внесуваат доволно од него. Комо истакнува дека тој е важен минерал за целокупното здравје.

„Овој минерал е вклучен во над 300 различни процеси во телото, а на многумина од нас ни недостасува магнезиум“, вели таа. Магнезиумот игра важна улога во поддршката на тироидните хормони, балансирањето на естрогенот, опуштањето на нервниот систем и подобрувањето на квалитетот на спиењето.

Овие придобивки може да бидат особено важни за време на перименопаузата и менопаузата, кога нарушувањата на спиењето и стресот се почести. Неговото широко влијание врз секојдневното здравје го истакнува и натуропатскиот лекар д-р Мајкл Мареј.

„Магнезиумот поддржува повеќе од 300 клучни процеси во телото, вклучувајќи енергија, спиење, мускулна функција и регулирање на стресот. Повеќето луѓе имаат недостаток, поради што е важно да го вклучите во вашиот дневен внес“, истакнува тој.

Масло од црн ким

Друг додаток во исхраната кој привлекува внимание поради неговите потенцијални здравствени придобивки е маслото од црн ким, кое се екстрахира од растението Nigella sativa. Традиционално се користи во хербалната медицина, а сега се изучува поради неговите антиинфламаторни својства и потенцијална поддршка на имунолошкиот систем.

Д-р Мареј го опишува маслото од црн ким како „древен лек поткрепен со модерната наука“. Тој вели дека може да поддржи повеќе аспекти на здравјето одеднаш.

„Делува на воспаление, имунитет и варење… моќно е“, вели тој.

Бидејќи воспалението често се зголемува со возраста и хормоналните промени, додатоците со антиинфламаторни својства можат да обезбедат дополнителна поддршка за целокупното здравје.

Иако здравата исхрана секогаш треба да биде основа, додатоците како калциум со витамин Д, магнезиум и масло од црн ким можат да помогнат во одржувањето на здравјето на коските, хормоналната рамнотежа и стабилните нивоа на енергија. Сепак, експертите советуваат да се консултирате со лекар пред да воведете нови додатоци за да процените дали се соодветни за вашите индивидуални здравствени потреби.

The post Дали имате над 40 години? Треба да ги земате овие три додатоци во исхраната appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: