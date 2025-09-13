Дали имате над 60 години? Избегнувајте ја оваа популарна опција за појадок

0 SHARES Сподели Твитни

МНОГУ луѓе над 60 години мислат дека е предоцна да ги променат навиките што ги имале со децении, дури и лошите, како што е пиење газирани пијалоци секој ден или додавање сол на речиси секој оброк. Но, научните истражувања покажуваат дека здравјето може да се подобри на која било возраст. На пример, започнувањето со редовно вежбање по 60-годишна возраст има придобивки за мозокот, срцето и целото тело.Особено е важно да се обрне внимание на здравјето на срцето, бидејќи просечната возраст за прв срцев удар е 65 години за мажите и 72 години за жените. Лекарите истакнуваат дека токму нашите секојдневни навики можат да направат голема разлика, дури и што јадеме за појадок.Затоа, кардиолозите предупредуваат против популарните опции за појадок кои го оптоваруваат срцето секој ден: колбаси и сланина. Според нив, редовната консумација на овие преработени месни производи има негативен ефект и на краток и на долг рок.„Клучот е во рамнотежата“„На краток рок, редовното јадење колбаси или сланина може да го зголеми крвниот притисок и холестеролот поради високата содржина на натриум и заситени масти“, објаснува д-р Ларс Сондергард за Parade. Тој додава дека ова го зголемува оптоварувањето на срцето и крвните садови, што отвора пат кон проблеми како што се висок крвен притисок и нивоа на лош холестерол, честопати без никакви симптоми.Кардиологот д-р Естел Жан нагласува дека таков појадок може да предизвика воспаление во телото и да го поттикне зголемувањето на телесната тежина, а воедно да го лиши внесувањето на важни хранливи материи од друга, поздрава храна. На долг рок, предупредува кардиологот д-р Џенифер Вонг, ризиците стануваат посериозни и вклучуваат срцев удар, мозочен удар, откажување на бубрезите и деменција.Кардиолозите советуваат консумирањето на преработено месо да се сведе на минимум, но исто така предупредуваат и против други помалку посакувани намирници за појадок, како што се колачи, мафини и крофни, кои се богати со заситени масти и шеќер. Наместо тоа, тие препорачуваат храна како што се грчки јогурт, белки од јајца, урда, димен лосос, тофу и путер од јаткасти плодови.„Клучот е во рамнотежата. Изборот на протеини здрави за срцето и нивното комбинирање со овошје, зеленчук и интегрални житарки може да придонесе за поздрав начин на живот“, заклучува д-р Сондергард.

Пронајдете не на следниве мрежи: