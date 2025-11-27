Дали имате настинка и затнат нос? Овој едноставен метод може да ги ублажи симптомите

0 SHARES Сподели Твитни

Со доаѓањето на зимата и постуденото време, многу луѓе доживуваат респираторни проблеми како што се затнат нос, кашлица, гребнатинки во грлото и отежнато дишење.

Во сезоната на настинки и вирусни инфекции, природното вдишување е едноставен и ефикасен начин за ублажување на симптомите, особено за проблеми со синусите и носот.Вдишувањето топла пареа помага во разредувањето на слузта, го олеснува нејзиното исфрлање и го намалува отокот на носната и синусната слузница. Покрај тоа, топлата пареа ја подобрува циркулацијата во дишните патишта, што дополнително го олеснува дишењето. Ефектот на вдишувањето може да се подобри со додавање природни состојки како што се камилица, сол или есенцијални масла.

Овој метод не бара посебна опрема, а постапката лесно може да се изврши дома.

Потребни состојки:

1 до 2 литри зовриена вода1 лажичка морска или кујнска сол

Опционално: кесичка камилица или сушени цветови, неколку капки есенцијално масло од еукалиптус или нане, жалфија или ловоров лист

Постапка:

Загрејте ја водата до вриење и истурете ја во стабилен сад.

Додајте одбрани природни состојки.

Наведнете се над чинијата, држејќи го лицето на растојание од околу 30 сантиметри.

Покријте ја главата со крпа за да ја одржите пареата концентрирана.

Вдишувајте ја пареата низ носот и устата 5 до 10 минути.

По инхалацијата, останете на топло место најмалку 15 минути и, доколку е потребно, внимателно издувајте го носот.

Овој метод помага кај вирусни инфекции, поблаги форми на синузитис, алергиски ринитис, како и кај сув воздух што ја иритира носната слузница. Инхалацијата може да се користи еднаш или двапати дневно додека траат симптомите.

Иако природната инхалација е генерално безбедна, потребно е да се придржувате до основните правила:

Пареата не треба да биде премногу топла за да се избегнат изгореници.

Малите деца не треба да инхалираат без совет од лекар.

Лицата со хронични респираторни заболувања, како што се астма или хроничен бронхитис, треба да се консултираат со лекар пред да користат инхалација.

Покрај инхалацијата, се препорачува и пиење топли пијалоци, како што се чај од жалфија, нане или ѓумбир, навлажнување на просторијата и користење солен раствор за испирање на носот. Сите овие мерки можат значително да ја намалат застојаноста и да го забрзаат закрепнувањето.

