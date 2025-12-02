Дали имате проблеми со крвниот притисок? Вклучете го овој пијалок во вашата исхрана

0 SHARES Сподели Твитни

Утринските навики можат да имаат моќно влијание врз нашето здравје и енергија во текот на денот, особено кога се повторуваат ден по ден. Малите утрински рутини, како што се кратка прошетка или хранлив појадок, можат да имаат долгорочни ефекти, а изборот на храна игра исто толку важна улога како и вежбањето. Научните докази сè повеќе укажуваат дека една дневна навика може природно да го поддржи здравјето на срцето.

Редовното консумирање сок од цвекло е поврзано со природно намалување на крвниот притисок. Кардиологот д-р Сириша Вадали објаснува дека цвеклото содржи неоргански нитрати кои се претвораат во азотен оксид.

„Ова придонесува за намалување на горните и долните вредности на крвниот притисок“, објасни таа за Parade.

Тој додава дека некои студии го поврзуваат сокот од цвекло со подобра еластичност на артериските ѕидови.

Кардиологот д-р Санџај Боџрај, исто така, ја нагласува улогата на нитратите, истакнувајќи: „Во телото, азотниот оксид ги шири крвните садови, што доведува до пад на крвниот притисок“.

„Сокот нема да има никаков ефект ако ја занемарите исхраната, спиењето и редовното вежбање“

Д-р Вадали препорачува една до две чаши дневно: „Ќе ги почувствувате ефектите на намалување на крвниот притисок по само 6 до 12 часа.“ Тој објаснува дека на долг рок, тоа може да резултира со пад од околу четири единици, што е клинички значајно.

д-р Боџрај додава дека дури и мала промена е важна, наведувајќи: „Дури и намалување од две единици е поврзано со околу седум проценти помал ризик од смрт од срцеви заболувања“. И двајцата ја нагласуваат важноста на калиумот од цвеклото, кој природно помага да се ублажат ефектите од прекумерниот внес на натриум.

Сокот од цвекло може да се користи и пред тренинг бидејќи е поврзан со подобра оксигенација на ткивата.

„Теоретски, сокот од цвекло може да го подобри доставувањето на кислород до ткивата“, забележува д-р Вадали. Д-р Боџрај додава дека мали студии сугерираат можни подобрени резултати од издржливост и сила бидејќи „ширењето на крвните садови овозможува подобар проток на крв до мускулите“.

Сепак, тој нагласува дека сокот од цвекло треба да биде дел од поширока рутина.

„Сокот од цвекло нема да има никаков ефект ако ја занемарите исхраната, спиењето и редовното вежбање“, заклучи тој.

