0 SHARES Сподели Твитни

Ако имате проблеми со спиењето, редовното вклучување во одредени видови физичка активност може да ви помогне повеќе отколку што мислите.Вежби како јога, таи чи, одење или трчање можат да го подобрат квалитетот на спиењето, да го намалат бројот на ноќни будења и да го олеснат заспивањето.

Јогата, на пример, може да го зголеми времетраењето на спиењето и да го направи поефикасен, додека таи чи помага побрзо да заспиете и да ги намалите прекините во спиењето. Ефектите од овие активности можат да бидат долготрајни, а исто така имаат позитивен ефект врз чувството на одмор следниот ден.

Редовното вежбање го подобрува сонот на неколку начини – ја намалува напнатоста и стресот, го стимулира природното лачење на хормони што го регулираат спиењето и придонесува за подлабоки фази на спиење. Дури и едноставни активности како одење или трчање можат значително да ги намалат симптомите на несоница и да го подобрат целокупниот квалитет на спиењето.

Иако постојат и други методи кои помагаат при проблеми со спиењето, редовното движење и вежбање се достапно, едноставно и природно решение кое може да биде клучна поддршка за подобар квалитет на спиење.

The post Дали имате проблеми со спиењето? Овие два вида вежби можат да ви помогнат appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: