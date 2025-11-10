Дали имате проблеми со тироидната жлезда? Нутриционист советува: Избегнувајте ги овие 6 намирници

0 SHARES Сподели Твитни

Нарушувањата на тироидната жлезда влијаат на милиони луѓе ширум светот, но често се заборава колку нашите секојдневни навики во исхраната можат да влијаат врз функционирањето на оваа чувствителна жлезда. Нутриционистката Лога Притика Сринивасан предупредува дека тироидната жлезда е исклучително чувствителна на одредени соединенија во храната кои можат да ја забават нејзината работа или да се мешаат во апсорпцијата на хормоните.

Иако балансираната исхрана е основа на здравјето, избегнувањето на одредени видови храна може значително да го подобри ефектот на терапијата и целокупниот метаболизам, пишува „Тајмс оф Индија“ .

Бел леб

Иако може да изгледа безопасен, белиот леб не е добар избор за луѓе со проблеми со тироидната жлезда. Рафинираното брашно од кое е направен има малку растителни влакна и хранливи материи, што предизвикува ненадејни скокови на шеќерот во крвта и става дополнителен товар врз метаболизмот.

Многу лебови купени од продавница содржат и адитиви кои го отежнуваат варењето на храната, а кај луѓето со автоимуни болести како што е Хашимотовиот тироидитис, глутенот може да предизвика воспаление. Наместо тоа, експертите препорачуваат леб од цело зрно или опции без глутен, кои не го нарушуваат хормоналниот баланс.

Чипс

Омилена ужина за многумина, чипсот од компир може да биде штетен за здравјето на тироидната жлезда. Проблемот не е само во големите количини на јодирана сол, туку и во транс мастите и рафинираните масла што се користат во нивното производство. Овие масти можат да се мешаат во способноста на телото да апсорбира јод, клучен минерал за синтеза на тироидните хормони.

Честото консумирање чипс може да придонесе и за зголемување на телесната тежина и инсулинска резистенција, што дополнително ја оптоварува жлездата и го забавува метаболизмот.

Кикирики

Иако кикириките се богати со протеини, тие содржат гоитрогени, природни соединенија кои можат да се мешаат во синтезата на тироидните хормони. Кај луѓето кои веќе земаат лекови, ова може да ја намали ефикасноста на лековите и дополнително да ја забави функцијата на жлездата.

Повремената ужина нема да предизвика никаква штета, но јадењето путер од кикирики или печени кикирики секој ден може да ја блокира правилната апсорпција на јод. Наместо тоа, одлучете се за бадеми или ореви, кои се побезбедни и хранливо побогати избори.

Крстоносните зеленчуци

Зелка, брокула и карфиол се исклучително здрави, но за луѓето со нарушувања на тироидната жлезда, тие можат да бидат проблем ако се јадат сурови и во големи количини, пишува „Тајмс оф Индија“. Тие содржат тиоцијанати, соединенија кои се натпреваруваат со јодот во тироидната жлезда и можат да доведат до хормонален дисбаланс или зголемување на жлездата.

Со готвење, печење или парење, нивниот гоитроген ефект е значително намален, така што можете повремено да уживате во нив без грижи.

Кафе

Вашето утринско кафе може да се меша во апсорпцијата на лекови за тироидната жлезда. Студиите покажаа дека пиењето кафе веднаш по земањето на лекот ја намалува неговата ефикасност. Покрај тоа, кофеинот ги зголемува нивоата на хормонот на стрес кортизол, што може да ги влоши симптомите на замор и анксиозност поврзани со нарушувања на тироидната жлезда.

Експертите советуваат да се почека најмалку 30 до 45 минути по земањето на лековите пред да се пие кафе или да се изберат благи билни чаеви, како што е камилица.

Производи од соја

Тофуто и другите производи од соја често се сметаат за здрави, но сојата содржи изофлавони, соединенија кои можат да го забават производството на тироидни хормони и да се мешаат во апсорпцијата на лекови. Ова не значи дека треба целосно да го избегнувате, но умереноста и растојанието помеѓу консумирањето и терапијата се важни.

Нутриционистите препорачуваат да поминат неколку часа помеѓу земањето лекови и производите од соја за да се намали можноста за интеракција.

