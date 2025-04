Дали има кавги во тимот на Трамп? Маск го нарече ,,глупав” еден од најблиските советници на претседателот

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск го нарече главниот трговски советник на претседателот Доналд Трамп, Питер Наваро, „глупав“ и „поглупав од вреќа тули“ во вторникот додека дебатата за тарифите продолжува да ги разоткрива поделбите во републиканската администрација и меѓу најблиските сојузници на претседателот.Маск одговори на коментарите на Наваро на CNBC тврдејќи дека Маск, кој е сопственик на компанијата за електрични автомобили Тесла, „не е производител на автомобили – тој е монтаж на автомобили“.

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon’s a car manufacturer. But he’s not a car manufacturer — He’s a car assembler. In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX— Ron Pragides  (@mrp) April 8, 2025

„Ако одите во неговата фабрика во Тексас, добар дел од моторите што ги добива (што во случајот со електричните возила се батериите) доаѓаат од Јапонија и од Кина. Електрониката доаѓа од Тајван… она што го сакаме – а разликата е во нашето размислување за ова – е тоа што ги сакаме гумите направени во Акрон“, рече Наваро.„Наваро е навистина морон. Она што тој го кажува овде е очигледно лажно“, одговори Маск.Советникот за милијардер на Трамп, кој ги предводеше напорите за намалување на федералните агенции преку Одделот за владина ефикасност, додаде дека „Тесла има најмногу автомобили произведени во Америка. Наваро е поглупав од вреќа тули“.Коментарите се уште еден пример за тензиите меѓу високите советници на Трамп кои се прелеваат во очите на јавноста додека вториот мандат претседател се занимава со тарифите.Во неделата, поддржувачот на милијардерот Трамп, Бил Акман, на социјалните мрежи напиша дека тарифите ќе предизвикаат „економска нуклеарна зима“ и побара од претседателот да ги паузира. Други поддржувачи на Трамп од висок профил, како основачот на Barstool Sports, Дејв Портној и познатиот водител на подкаст Џо Роган, изразија загриженост за тарифите.



