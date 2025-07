Дали Катар и Американците ја прикриваа штетата по иранскиот напад? Објавени сателитски снимки

0 SHARES Сподели Твитни

Сателитските снимки, добиени од „Иран Интернешнл“, укажуваат на можна штета на напреден комуникациски центар во американската воена база Ал Удеид во Катар, која беше цел на ирански ракетен напад на 23 јуни.Доколку снимката биде автентично потврдена, тоа би бил првиот конкретен доказ дека базата, која е најголемата американска воена инсталација на Блискиот Исток и седиште на Централната команда на САД (CENTCOM), претрпе физичка штета за време на конфликтот меѓу Иран и Израел минатиот месец.Сателитското видео од 24 јуни, обезбедено од американската компанија „Сателлогик“, покажува дека белата геодезиска купола, која го штити Терминалот за модернизација на комуникациите (МЕТ), е претворена во темна точка, што укажува на можно уништување.МЕТ терминалот, вреден 15 милиони долари, беше инсталиран во 2016 година како прв таков систем надвор од САД и овозможува безбедна гласовна, видео и податочна комуникација за американските сили во регионот. Потоа, американските воздухопловни сили истакнаа дека системот содржи технологија против пречки.

Satellite images appear to show Iran’s missile strike on Al Udeid Air Base in Qatar destroyed a satellite communication antenna. A blackened area now marks the spot where the dome once stood, with damage also seen on a nearby hangar. This contradicts earlier claims by Qatar… pic.twitter.com/fpL2nytw3v— Clash Report (@clashreport) July 10, 2025

Американската војска не одговори на барањето на „Иран Интернешнл“ за коментар за објавените видеа.Нападот врз Ал Удеид дојде како одговор на американските воздушни напади врз три ирански нуклеарни постројки, Фордоу, Натанц и Исфахан, извршени еден ден претходно, во последните фази од 12-дневната војна меѓу Иран и Израел. Американскиот претседател Доналд Трамп во тоа време изјави дека ова ја „уништило“ нуклеарната програма на Иран.ЦЕНТКОМ по нападот изјави дека американските и катарските сили „успешно собориле ирански балистички ракети насочени кон базата Ал Удеид“. На својата платформа Truth Social, Трамп го окарактеризира иранскиот напад како „многу слаб“, наведувајќи дека биле соборени 13 ракети, додека една била „лансирана“, бидејќи се движела во насока каде што не можела да нанесе никаква штета.„Со големо задоволство можам да соопштам дека нема повредени Американци и дека штетата е минимална“, рече Трамп, додавајќи дека се надева оти Иран и Израел сега ќе продолжат по патот на мирот и хармонијата. Тој, исто така, му се заблагодари на Иран за неговото „рано предупредување“, кое, според него, овозможило да се избегнат жртви.Според извештајот на „Иран Интернешнл“, Иран ги известил и САД и Катар за претстојниот напад преку два дипломатски канали неколку часа однапред. Исто така, и Израел бил однапред информиран.Фарзин Надими, аналитичар за безбедност и одбрана во Вашингтонскиот институт, изјави дека две американски батерии од системот „Патриот“, заедно со катарски системи, биле вклучени во одбраната на базата. Тој додаде дека е можно ирански дрон да бил дел од нападот и дека можеби поминал додека системите „Патриот“ биле ангажирани во пресретнување на балистички ракети.Нападот не предизвика жртви меѓу американскиот персонал, потврдија двајца американски функционери за Ројтерс, а САД не возвратија воено. Трамп прогласи прекин на огнот кратко потоа, кој останува на сила.



