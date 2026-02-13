Дали конфликтот од кој сите се плашат е на повидок? Сателитските снимки откриваат вознемирувачки детал

0 SHARES Сподели Твитни

Изградбата на комплексот доаѓа во време на зголемени тензии додека продолжуваат разговорите меѓу иранските и американските претставници, а Трамп се заканува со нови воени дејствија против Иран доколку не постигне нов договор за неговата нуклеарна програма.

Иран гради подземен комплекс во близина на еден од своите нуклеарни постројки, покажува анализата на новите сателитски снимки.

Фотографиите, прво анализирани од Институтот за наука и меѓународна безбедност (ИСИС), го покажуваат зајакнувањето на влезовите во тунелите на планината Коланг Газ Ла, позната и како планина Пиккакс.

Се верува дека објектот би можел да служи за заштита на активностите за збогатување ураниум на Иран или клучна опрема. Земјата инсистира дека нејзината нуклеарна програма е целосно мирна по природа и негира дека се стреми да развие нуклеарно оружје.

Иран гради подземен комплекс во близина на еден од своите нуклеарни постројки, покажува анализата на новите сателитски снимки.

Фотографиите, прво анализирани од Институтот за наука и меѓународна безбедност (ИСИС), го покажуваат зајакнувањето на влезовите во тунелите на планината Коланг Газ Ла, позната и како планина Пиккакс.

Сателитски сликиФотографија: AFP ФОТОГРАФИЈА/САТЕЛИТСКА СЛИКА ©2026 Вантор

Се верува дека објектот би можел да служи за заштита на активностите за збогатување ураниум на Иран или клучна опрема. Земјата инсистира дека нејзината нуклеарна програма е целосно мирна по природа и негира дека се стреми да развие нуклеарно оружје.

Американскиот претседател Доналд Трамп во јуни 2025 година изјави дека Иран е само еден месец подалеку од тоа да има нуклеарно оружје кога наредил напади врз три подземни нуклеарни постројки , каде што се користеле центрифуги за производство на високо збогатен ураниум.

Тој потоа додаде дека иранските власти размислуваат за отворање нова фабрика.

Сателитските снимки направени на 10 февруари покажуваат нешто што изгледа како свеж бетон поставен на врвот на еден од влезовите на планината Пиккекс. Експертите на ИСИС сугерираат дека промените имаат за цел да ги зајакнат влезовите на тунелите и да обезбедат дополнителна заштита од потенцијален воздушен напад, објави Би-Би-Си .

