Дали кучињата треба да се облекуваат во зима? Експерт ја открива вистинската вистина – на оваа раса секогаш ѝ е ладно

Д-р Жаклин Бојд објаснува дека треба да размислувате за облеката на вашето куче на сличен начин како и за вашата, првенствено поради начинот на живот што го водат денешните миленици.

Како што доаѓаат постудените денови, многу сопственици на кучиња почнуваат да се прашуваат дали на нивните миленици им е потребна дополнителна заштита од ниските температури.

Кучињата секако имаат свое крзно, но факт е дека сега живеат во топли станови, со централно греење и генерално многу удобен живот – вели таа.

Затоа, тие немаат можност постепено да се навикнат на ненадејни промени на температурата и сè поекстремни временски услови.

Не секоја раса реагира исто

Д-р Бојд предупредува дека не треба да се потпирате само на фактот дека кучето има густо крзно. Некои раси го толерираат студот многу полошо од другите.

На пример, аљаските маламути или хаски добро се снаоѓаат на ниски температури и ретко им е потребна дополнителна облека. Спротивно на тоа, италијанскиот хрт честопати ќе сака да носи џемпер дури и во топол дом.

Практичноста е поважна од изгледот

На некои кучиња можеби ќе им треба јакна на почетокот од прошетката, но ќе им се стопли премногу за време на трчањето. Сепак, треба да се има предвид дека, исто како и луѓето, тие можат брзо да се оладат кога нагло ќе застанат, особено ако сè уште се изложени на ветер и студ.

Д-р Бојд, исто така, истакнува дека практичната облека може да им ги олесни работите на сопствениците – кучето ќе остане почисто и посуво, па затоа нема да внесува толку многу нечистотија во куќата, што ги прави прошетките попријатни.

Ако кучето не толерира облека и изгледа вознемирено кога ја носи, најдобро е да ја избегнувате. Експертот, исто така, верува дека не е оправдано да се облекуваат кучиња во костими само за забава на сопственикот, пишува DailyMail

