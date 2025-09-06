Дали летачките автомобили веќе не се само научна фантастика? Оваа кинеска компанија го забрзува преминот од прототип кон сериско производство, првите модели наскоро

0 SHARES Сподели Твитни

Кинеската компанија „Xpeng AEROHT“, со чии претставници се сретна претседателот на Србија Александар Вучиќ за време на неговата посета на Кина, го забрзува преминот од прототип кон сериско производство на модуларен летачки автомобил.Компанијата обезбеди значителни финансиски инвестиции и пробни летови што потврдуваат дека оваа идеја повеќе не е само футуристички концепт, објавува порталот „Електрек“.Во јули 2025 година, „Xpeng AEROHT“ заврши дополнителна рунда на финансирање од Серија Б и откупи приближно 250 милиони долари средства што ќе бидат насочени кон развој, финализирање и масовно производство на модуларниот летачки автомобил Компанијата објави дека завршила пробна производствена фабрика и брзо преминува на масовно производство на модуларниот eVTOL систем.На 3 септември, Вучиќ се сретна во Пекинг со компанијата „Xpeng AEROHT “, која се занимава со дизајнирање и производство на електрични патнички авиони со вертикално полетување и слетување за напредна воздушна мобилност, со која разгледа можност за инвестиции, како и поврзување на српски инженери.„Разговаравме со оние кои веќе ќе презентираат летачки автомобили на Експото, за да можеме да ги добиеме порано, за да можат да бидат и на нашиот пазар. Многумина, би рекол, ги дочекаа моите зборови со непријатност и потсмев пред една година, но речиси сум убеден дека до крајот на декември 2026 година, кога ќе ги предадеме клучевите од Експото, ќе можеме да кажеме дека и ние ќе користиме летачки автомобили за тој настан”, рече Вучиќ.Тој рече дека очекува таа компанија во Кина да добие лиценца за летачки автомобили, чија вредност во Кина е околу 300.000 долари, и дека е убеден дека до 1 декември следната година ќе можеме да покажеме како функционираат летачките автомобили на територијата на Република Србија, како и дека ќе имаме нивна примена и употреба, токму како што вети, за време на специјализираниот саем во 2027 година.„Србија мора да го фати возот на новата технолошка револуција и затоа разговаравме со лидерите во развојот на летачки автомобили и иновативни транспортни системи, компанијата XPeng AEROHT, за можностите за воведување на нивните технологии. Нивните идеи отвораат простор за проекти што би донеле нова димензија на мобилноста и би ја поставиле Србија на самиот врв на технолошкиот напредок. Разгледавме ја можноста за инвестиции, како и поврзување на српските инженери со оваа напредна индустрија на иднината“, рече Вучиќ по средбата.„Xpeng AEROHT“ претходно претстави два дизајни на летачки автомобили, X3, кој според производителот може да вози, паркира и полетува, а другиот, модуларен eVTOL што се преклопува во задниот дел на електрично комбе наречено носач на авиони на копно, објавува IoT World Today.И двата дизајни беа презентирани оваа година на саемот за технологија CES во Лас Вегас во јануари.Според компанијата, патничкото возило (матичен брод/копнен носач) на овој модел служи како копнен дел со погон и резервоар за енергија, додека неговиот заден дел го складира и полни заменливиот eVTOL модул – мал мултикоптерски авион што може да полетува и слетува вертикално.Кога е потребно брзо патување помеѓу градовите или по тежок терен, eVTOL се одвојува и лета до дестинацијата.На целната локација, модулите можат повторно да се поврзат, повторно да се напојуваат и да продолжат со работа.Овој пристап ги комбинира практичноста на автомобилот (флексибилност, возење по пат) и предностите на eVTOL (побрзо поминување на пократки растојанија, избегнување на сообраќајни метежи), објавува порталот eVTOL News.„Xpeng AEROHT“ очигледно напредува низ регулаторниот процес: од добивање на типски сертификат за својот модул (eVTOL) и посебни услови, до аплицирање за производствена лиценца, сè со цел да се овозможи масовно производство и комерцијален лет веќе во 2026 година.Летечките автомобили веќе не се само научна фантастика и во трката за „освојување на небото“ се и американскиот „Joby Aviation“, „Slovakian Klein Vision2 (Klein Vision), како и глобални гиганти како што се компаниите „Hyundai“ и „Airbus“.Секоја од овие компании развива eVTOL авиони што би можеле да станат нова форма на градски транспорт.Првите модели за ограничена комерцијална употреба се очекуваат веќе кон крајот на 2025 година и во текот на 2026 година, додека пошироката примена би можела да пристигне до крајот на деценијата, според специјализираните медиуми.

