Дали несвесно го повредувате вашиот партнер? Три однесувања на кои треба да внимавате

Вo раните фази од врската, повеќето парови се однесуваат внимателно, обѕирно и со многу меѓусебно почитување. Но, со текот на времето, многумина почнуваат да се впуштаат во однесувања што можат сериозно да ја оштетат врската. Иако е природно партнерите да се опуштат со текот на времето, проблемот се јавува кога почнуваат да се повредуваат еден со друг, честопати несвесно.Според експертите за врски, некои однесувања се особено штетни ако станат дел од секојдневниот живот. Доколку се препознаат и се спречат на време, можно е да се поправи врската. Меѓутоа, ако станат навика, врската честопати нема долгорочна перспектива.1. Омаловажување на емоциитеФрази како „Претеруваш“, „Не е голема работа“ или „Премногу си чувствителен“ може да изгледаат како обид за смирување на ситуацијата, но всушност ги омаловажуваат чувствата на другата личност и делуваат како непочитувачки и отфрлувачки. Ваквите изјави можат сериозно да ја нарушат довербата и да создадат емоционална дистанца меѓу партнерите.Практичен пример се однесува на пар во кој едниот партнер со години чувствувал дека не е сфатен сериозно, додека другиот тврдел дека само „се обидува да ја намали тензијата“. Резултатот бил прекин во комуникацијата и длабока фрустрација од двете страни.2. Водење евиденција и броење кој што направилПостојаното следење на тоа кој последен се извини, кој го започна разговорот и кој ја исчисти кујната брзо создава плодна почва за огорченост и борба за моќ. Наместо рамнотежа и соработка, оваа динамика внесува конкуренција и недоверба во врската.Во еден пример за пар кој побарал стручна помош поради постојани расправии, терапевтска вежба во која партнерите морале да наведат неколку позитивни квалитети еден за друг довела до емоционално отворање. Иако ова не ги решило сите проблеми, тие создале простор за повторно градење на почитта и запомнување зошто биле заедно на прво место.3. Емоционално повлекување (одложување)Терминот „стонѕилинг“, популаризиран од експертот за врски д-р Џон Готман, се однесува на ситуации кога едниот партнер се повлекува од разговорот, се повлекува во себе и одбива комуникација. Иако може да биде начин на самоодржување во стресни времиња, на долг рок создава чувство на занемареност и изолација кај другата страна.Еден пример од терапевтската пракса покажува како емоционалното повлекување за време на разговор за финансиите довело до длабока болка и недоразбирање во врската. Само кога двајцата партнери ги препознале причините за ова однесување – вклучувајќи ги и моделите од детството – било можно да се воспостави поконструктивен дијалог.Експертите нагласуваат дека здравата врска не значи дека никогаш нема конфликт меѓу партнерите, туку дека постои можност отворено и со почитување да се дискутираат овие прашања. Чувствата на омаловажување, пребројувањето и емоционалното повлекување се однесувања што можат да се препознаат и променат, но тие бараат свест, напор и подготвеност за промена. Во спротивно, долгорочната стабилност на врската може сериозно да биде нарушена.

