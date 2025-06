Дали новите автомобили треба да имаат инсталирано радио или тој уред е минато?

0 SHARES Сподели Твитни

Италијанците протестираат затоа што некои модели на автомобили немаат инсталирано најчестото радио за автомобили. Недостатокот на радиоапарати ги негира важните информации за безбедноста на патиштата и вонредните ситуации, е загрижено регулаторното тело за комуникации на Италија. Дали се согласувате со оваа изјава?Автомобилите порано доаѓаа само со простор за радио, без инсталиран никаков уред. Денес, дојде време некои од нив да доаѓаат и со подготовка за паметни телефони.Забележливо е дека некои нови автомобили, за да постигнат најниски можни цени, немаат инсталирано ниту најосновно радио. Доколку нема мултимедија, одредени производители, за да заштедат пари, штедат на инсталација на автомобилско радио во основниот пакет опрема.Во документ објавен со загриженост од италијанскиот регулаторен орган за комуникации, се наведува дека некои понови модели на автомобили не вклучуваат систем за автомобилско радио како стандард, туку само инфозабавен систем интегриран во возилото, поврзан преку Bluetooth со паметен телефон, кој пак користи широкопојасна врска за прием на радио преку IP протокол.

Тие истакнуваат дека радиото во автомобилот, покрај забавата, обезбедува и информации за безбедноста на патиштата и вонредните ситуации. Има смисла, нели? Сепак, во дигиталната ера постојат валидни алтернативи.Овој тренд не е нов, а кои модели можат да се купат без радио? Fiat Grande Panda во пакетот опрема Pop има држач за паметен телефон прикачен на централниот дел од контролната табла. Нема екран, а нема ниту обично радио. Други модели кои воопшто ги немаат се речиси сите модели на Dacia, новиот Citroen C3 и обичниот Fiat Panda.Разликата помеѓу моделите без мултимедијален систем и оние со повисоки пакети опрема што го имаат може да изнесува минимум 2.000 км. Толку е разликата во БиХ, на пример, со Dacia Sandero Essential и Expression, иако во повисоките пакети, покрај инсталираниот 8-инчен мултимедијален екран, обично пристигнува и еден куп дополнителна опрема. Во Citroen C3, разликата помеѓу основниот пакет You (без радио и екран) и средниот пакет Plus (со 10-инчен мултимедијален систем и DAB+ дигитално радио) е 2.813 км.Пакетите опрема без централни екрани се најевтини, наменети за оние на кои им е потребна мобилност без вишок технологија. Со текот на годините, листата на задолжителна опрема за автомобилска технологија драстично се зголеми со последователното зголемување на цените. Затоа возачите кои сакаат да заштедат пари, а во исто време да го користат својот паметен телефон како екран за слушање музика, користење навигација или голем број параметри на возилото, им останува таа опција како полноправна опција.Можноста за прием на радио сигнали, првенствено DAB+, е опционална. Станува задолжителна само ако автомобилот е опремен со радио за во автомобил. Во тој момент, според европскиот закон што е на сила од 2020 година, возачите и патниците мора да можат да се подесат на фреквенциите на Digital Audio Broadcasting plus, радио што се пренесува преку дигитален сигнал.Горенаведените модели затоа не прекршуваат никаков закон. Сепак, Agcom бара промена тука, принудувајќи ги производителите да инсталираат автомобилско радио во секој модел на продажба, без да ги земат предвид возачите кои сакаат да заштедат дури и неколку стотици евра со откажување од модерна мултимедија, а во исто време да можат да слушаат радио благодарение на апликациите достапни во разни онлајн продавници.Имено, во ерата кога паметниот телефон е незаменлив додаток за речиси секој човек, или во овој случај возач, станува излишно да се критикува неговата алтернативна улога, колку и да е сè уште непроценливо за некои од нас да имаат радио копчиња под прстите. Доколку ги почитуваме сообраќајните прописи, нема причина да не го користиме неговиот потенцијал за други цели, особено затоа што лесно се трансформира во мултифункционален автомобилски уред.

Пронајдете не на следниве мрежи: