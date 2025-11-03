Дали обичната настинка може да се пренесе од луѓе на мачки?

0 SHARES Сподели Твитни

Мачките можат да бидат заразени со вируси и бактерии кои предизвикуваат симптоми слични на настинка кај луѓето, но веројатно нема да го добијат вашиот вирус на настинка.

Во текот на есенските и зимските месеци, многу луѓе се загрижени за ширење на бактерии и вируси. Сепак, не се само луѓето погодени – животните се исто така многу подложни на болести во овој период.

Добрата вест е дека иако мачките можат да бидат заразени со вируси и бактерии кои предизвикуваат симптоми слични на настинка кај луѓето, шансата да ги „заразите“ е многу мала.

Сепак, постојат неколку други вообичаени инфекции на горните дишни патишта што се јавуваат кај мачките и кои може да бараат ветеринарна нега.

Причината зошто вашата мачка не може да настине од вас е тоа што повеќето вируси што предизвикуваат настинки кај луѓето се специфични за нашиот вид.

Вирусите што предизвикуваат симптоми на горните дишни патишта кај луѓето може да вклучуваат болно грло, кашлица, течење и затнат нос, главоболка и болки во телото. Најчестите вируси се респираторниот синцицијален вирус, човечките параинфлуенца вируси, некои човечки коронавируси, аденовирус и човечки метапневмовирус. Многу е малку веројатно дека мачката ќе се разболи од контакт со болно лице.

Иако вашата мачка нема да добие вирус на настинка, постојат и други болести што може да ги добие од луѓе или други животни. Ако сте болни, секогаш е добра идеја темелно да ги миете рацете пред и по ракувањето со вашата мачка.

Како се манифестираат респираторните инфекции кај мачките?

Настинките кај мачките најчесто се резултат на инфекција на горните дишни патишта. Тие можат да бидат предизвикани од вируси, бактерии и габи. Тие лесно се шират меѓу мачките, особено во преполни и стресни ситуации, како што се засолништата за животни. Мачките исто така можат да настинат во затворен простор ако се изложени на патогени од контаминирани предмети или други животни, а многу ретко од луѓе.

Најчестите вируси се мачкиниот херпесвирус 1, кој не е ист како човечките херпесвируси, и мачкиниот калицивирус, кој предизвикува околу 90 проценти од инфекциите на горните дишни патишта кај мачките. Мачките со мачкин херпесвирус често се инфицираат како мачиња, и откако ќе се заразат, го носат вирусот доживотно. Кога се здрави и не се под премногу стрес, имунолошкиот систем го контролира вирусот и спречува појава на симптоми. Сепак, за време на периоди на стрес или кога имунолошкиот систем е компромитиран, болеста може да се влоши. Мачките со мачкин херпес вирус можат да живеат сосема нормален и среќен живот.

Бактериските инфекции често се предизвикани од Bordetella bronchiseptica, разни видови на Mycoplasma и Chlamydia felis, кои се одговорни за многу од преостанатите инфекции на горниот респираторен тракт кај мачките.

Габичните инфекции кај мачките можат да бидат доста сериозни, понекогаш опасни по живот и честопати не се ограничени само на горниот респираторен тракт. За среќа, габичните инфекции се ретка причина за симптоми на горниот респираторен тракт кај мачките, но ветеринарниот третман е неопходен.

Симптомите на инфекции на горниот респираторен тракт кај мачките често вклучуваат кивање, течење на носот, солзење на очите, воспаление на очните капаци, кашлање, рани во устата или носот, треска и губење на апетитот.

