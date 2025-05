Дали ова е конечниот крај на приказната за примирјето? Сергеј Лавров проговори

0 SHARES Сподели Твитни

Русија го отфрла прекинот на огнот во Украина, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров , а пренесуваат „Киев Индепендент“ и „Анадолија“.Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин разговараа по телефон на 19 мај, додека Украина и нејзините сојузници ги засилуваат напорите за ставање крај на војната што ја води Русија. Путин ја отфрли можноста за прекин на огнот, инсистирајќи наместо тоа на преговори за „меморандум што би можел да послужи како основа за иден мировен договор“.Лавров ги отфрли предлозите за пристап „прво прекин на огнот, па потоа ќе видиме“, тврдејќи дека прво мора да се решат „коренските причини“ за војната што ја започна Русија.Тој ги обвини европските лидери, вклучувајќи го францускиот претседател Емануел Макрон , британскиот премиер Кир Стармер и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен , дека вршат притисок врз Трамп за дополнително заострување на санкциите против Русија.– Веќе поминавме низ такви сценарија, повеќе не го сакаме тоа – рече Лавров, осврнувајќи се на неуспешните преговори меѓу Москва и Киев што следеа по почетокот на руската инвазија во февруари 2022 година.‼️🇷🇺🇺🇦 Lavrov: “There will be no more truce – and then we’ll see” with Ukraine, Europe intends to use it to rearm KievRussian Foreign Minister Sergey Lavrov has firmly rejected proposals for a truce with Ukraine, asserting that Russia will not agree to a ceasefire that would… pic.twitter.com/5ipKrFkhd1— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) May 21, 2025Русија започна нови разговори со Украина на 16 мај, но дури откако ги отфрли барањата од Украина и нејзините сојузници за итен прекин на огнот. Кремљ потоа тврдеше дека ова е продолжение на мировните преговори од 2022 година.Како и тогаш, руската страна и овој пат постави максималистички барања. Два дена претходно, на 14 мај, Русија објави дека нејзината делегација ќе биде составена од ниско рангирани функционери, предводени од советникот на Путин, Владимир Медински .Путин не се појави на мировните преговори во Истанбул на 16 мај, и покрај поканата од украинскиот претседател Володимир Зеленски за средба лице в лице. Лавров исто така не беше таму, што дополнително го демонстрираше недостатокот на интерес на Русија за вистински напредок во овие преговори.Разговорите завршија без конкретен резултат. Русија ги повтори своите максималистички барања, вклучително и Украина да го признае губењето на Крим и четири источни региони.



