Дали ова е шлаканица на Доналд за Володимир?

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, го зголеми притисокот врз Украина „брзо“ да постигне договор со Русија, пред преговорите што ги организираат САД во Женева.
„ Украина подобро да седне на преговарачка маса што побрзо “, им рече Трамп на новинарите во „Ер Форс Уан“ на пат кон Вашингтон.
U.S. President Donald Trump has urged Ukraine to “quickly sit down at the negotiating table.”He made the remarks while speaking to reporters aboard Air Force One.As previously reported, a new round of trilateral talks between Ukraine, Russia, and the United States is… pic.twitter.com/sG6QLSC4aD— Межа (@mezha_net) February 17, 2026
Трамп е посветен на прекинување на конфликтот што започна во февруари 2022 година, но претходните две рунди преговори со посредство на САД во Абу Даби не донесоа напредок, проценува „Гардијан“.
За време на разговорите, Москва инсистираше на територијални и политички отстапки од страна на Украина, што Киев го отфрли како еднакво на капитулација.
Американската делегација во Женева ќе ја предводат претставникот на Трамп, Стив Виткоф , и неговиот зет Џаред Кушнер , додека рускиот тим ќе го предводи поранешниот министер за култура, Владимир Медински.
