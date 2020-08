Дали ова се најфотогеничните колачи што сте ги виделе досега?

View this post on Instagram

Postoje li ljepši i fotogeničniji kolači, pitam ja vas? Koliko su lijepi, isto toliko su i fini, @yumpastryshop ne znam kakve su to čarolije! 🤩🤩🤩 No moram se zahvaliti @korana_marovic jer bez nje ne bih znala da postoji ovako nešto prekrasno! So when in Šibenik go check it out jer već imaju i neke nove oblike i okuse, šteta što godišnji uvijek traje prekratko pa ih sve mogu gledati samo preko ekrana 😅 #foodporn #foodlover #pastry #pastryart #pastrylover #delicious #deliciousness #cute #beautiful #amazing #perfect #instafood #foodphotography #foodstagram #tb #šibenik #vacation #vacationtime #lifeisgood #picoftheday #instagood