ДАЛИ ОВОШЈЕТО ДЕБЕЛЕЕ? Експертите конечно ја открија вистината

0 SHARES Сподели Твитни

Многу луѓе веруваат дека овошјето може да биде само здраво, па затоа се трудат да јадат што повеќе. Меѓутоа, ако претераат, може дури и да се здебелат, што според експертите не е цел на повеќето.

– Овошјето, како и другите намирници, содржат калории кои дебелеат. Имав пациенти кои не можеа да разберат зошто имаат прекумерна тежина. Тие се оправдале со јадење здрава храна и конзумирање на големи количини зеленчук. Излегува дека во текот на денот јадат овошје и пијат овошни пијалоци, заборавајќи дека и овошјето содржи калории – вели за „Хафингтон пост“ д-р Карел ле Рукс, американски нутриционист.

Таа нагласува дека освен витамини, влакна и антиоксиданси кои штитат од разни болести, овошјето содржи и фруктоза која не е здрава за секого.

– Дебелите луѓе, како и оние кои имаат холестерол и дијабетес, треба да земаат овошје со претпазливост доколку не сакаат да ја влошат ситуацијата, бидејќи е забележано дека некои овошја дебелеат одредени групи луѓе – објаснува д-р Ле Рукс.

Овошјето како грозјето, бананите, сливите, праските, па дури и некои видови јаболка содржат значително повеќе калории отколку што мислат луѓето.

– Кога јадеме шеќер, нашето тело го ослободува хормонот инсулин, кој му кажува на мозокот дека сме јаделе доволно. Но, фруктозата не го поттикнува тој одговор на инсулин, па мозокот не ја добива пораката дека сме сити, туку продолжуваме да јадеме, па килограмите се таложат – вели овој нутриционист и потсетува дека дебелите луѓе треба да јадат повеќе зеленчук, а помалку овошје.

Количина на фруктоза во овошјето:

4 г фруктоза е еднаква на една кафена лажичка шеќер

– свежа смоква – 2 г фруктоза

– осум цреши – 2,4 г фруктоза

– едно парче диња – 3 г фруктоза

– портокал – 3,6 г фруктоза

– пет јагоди – 4 г фруктоза

– чаша сок од портокал – 5 г фруктоза

– банана – 5,5 г фруктоза

– грст грозје – 8,7 г фруктоза

– јаболка златен делишес – 11 г фруктоза

– круша – 11 г фруктоза

Пронајдете не на следниве мрежи: