Дали омекнувачот за алишта мириса слабо? Една грешка е виновна за сè, а многу луѓе ја прават кога перат алишта!

Сите сакаме кога алиштата ни мирисаат убаво и постојано бараме омекнувач што ќе го задржи тој мирис што е можно подолго. Сепак, дури и кога ќе го најдеме совршениот производ, честопати имаме впечаток дека мирисот брзо исчезнува – понекогаш веќе еден ден по перењето.Причината е обично едноставна: мала грешка што ја прават повеќето луѓе. За да го подобрат мирисот, многу луѓе ставаат премногу омекнувач за алишта. Сепак, клучот за долготраен и пријатен мирис е да не се преоптоварува машината за перење и да се користи точната количина омекнувач за алишта.Ако барабанот е преполн, омекнувачот за алишта не може рамномерно да се распредели. Од друга страна, ако ставите премногу, може да ги затне влакната од ткаенината и да го ослабне мирисот.Премногу алишта во машинатаЕдна од најчестите грешки е ставањето премногу алишта во барабанот. Кога машината за перење е полна, нема доволно простор за слободно движење на алиштата, па затоа водата и омекнувачот не стигнуваат до секоја облека подеднакво.Резултатот е нерамномерно испран алишта и послаб мирис. Правилото е едноставно: секогаш оставете празен простор со ширина на дланка на врвот од барабанот – таа мала разлика прави голема разлика.Повеќе омекнувач не значи посилен мирисМногу луѓе мислат дека додавањето повеќе омекнувач ќе го направи алиштата да мирисаат подобро, но всушност се случува спротивното.Кога количината е прекумерна, омекнувачот за алишта не се исплакнува добро, туку се таложи на ткаенината и создава слој што спречува облеката да апсорбира вода и мирис. Ткаенината потоа станува леплива наместо мека и свежа. Затоа, секогаш користете капак или мерица и следете ги упатствата на пакувањето.Не заборавајте да ја исчистите машината.Ако направите сè како што треба, а алиштата сè уште не мирисаат како што треба, причината може да биде нечиста машина.Во преградата за детергент, гумата на вратата и барабанот, со текот на времето се акумулираат остатоци од прашок, омекнувач и мувла.Овие наслаги не само што создаваат непријатен мирис, туку и го неутрализираат мирисот на омекнувач. Затоа треба да ја чистите машината за перење еднаш месечно – пуштете празен циклус на највисока температура со чаша оцет или сода бикарбона.Правилното сушење е подеднакво важноАлиштата за перење не треба да се оставаат во затворена машина долго време бидејќи влагата и мувлата можат да предизвикаат непријатен мирис.Штом ќе завршите со перењето, веднаш извадете го алиштата и распоредете ги, по можност на свеж воздух. Избегнувајте продолжено изложување на силна сончева светлина и високи температури во сушарата, бидејќи топлината може да го забрза испарувањето на мирисите од омекнувачите за алишта.

