Дали остатоците од храна треба да се чуваат во алуминиумска фолија?

Повеќето од нас барем еднаш користеле алуминиумска фолија за завиткување на остатоци од храна или пакување оброци за носење. Иако често се смета за практично и брзо решение, експертите предупредуваат дека алуминиумската фолија всушност не е најбезбедниот начин за складирање храна.

За разлика од пластичните садови или кеси што можат да се затворат херметички, алуминиумската фолија не обезбедува целосна заштита. Воздухот лесно може да стигне до храната, што го зголемува ризикот од расипување и раст на штетни бактерии. Покрај тоа, влагата од храната може да испари, предизвикувајќи храната побрзо да ја изгуби својата свежина и текстура.

Храната завиткана во фолија може да го промени својот мирис и вкус, особено ако е кисела или солена. Во такви случаи, се јавува реакција помеѓу алуминиумот и состојките во храната, што е непожелно и за вкусот и за можните здравствени последици.

Исто така, не е препорачливо да се завиткува топлата храна директно во фолија. Подобро е да се почека храната да се олади на собна температура пред да се завитка, и само ако ќе се чува кратко време, не повеќе од еден до два дена.

Ако редовно користите алуминиумска фолија за конзервирање храна, разгледајте други опции што подобро ја штитат храната и ја продолжуваат нејзината свежина. Стаклените или пластичните садови со капаци се побезбеден и подолготрајни избор.

