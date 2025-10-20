Дали печурките треба да се мијат пред готвење или не? Еве ја вистинската вистина

0 SHARES Сподели Твитни

Печурките, особено шампињоните, се храна што често се наоѓа на нашите трпези и нивната подготовка, иако изгледа едноставна, лесно може да се уништи со еден погрешен чекор – миење под млаз вода.

Експертите конечно одговорија на вечното прашање дали да се мијат печурките пред готвење.

Многу луѓе се двоумат дали да ги мијат печурките под вода или дали е доволно само да ги избришат. Експертите за исхрана и кулинарство објаснуваат дека вистината е некаде помеѓу – и дека начинот на подготовка зависи од резултатот што сакате да го постигнете.

Зошто некои велат дека печурките не треба да се мијат

Честопати можете да слушнете совет дека печурките не треба да се ставаат под вода бидејќи апсорбираат влага како сунѓер. Ова може да ја промени нивната текстура и да ги направи кашести за време на готвењето. Затоа многу готвачи препорачуваат само бришење на печурките со влажна крпа или четка.

Кога миењето е сè уште препорачливо

Ако печурките се видливо валкани или имаат нечистотија на нив, миењето под ладна вода е во ред. Важно е да го направите тоа брзо, а потоа добро да ги исушите со хартиена крпа. Ова ја отстранува нечистотијата и ја зачувува нивната природна текстура.

Најдобра практика во кујната

Идеално е да се комбинираат двата пристапа: релативно чистите печурки може да се избришат со влажна крпа, додека оние со повеќе нечистотија треба да се измијат накратко и да се исушат. Ова ќе ви обезбеди хигиенски и вкусни печурки.

Печурките може да се мијат, но клучот е брзо да се исушат. Ако ги оставите во вода, ќе ја изгубат својата текстура и арома. Ако ги исчистите правилно, ќе добиете совршена состојка за секое јадење.

