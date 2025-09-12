Дали пиете вода додека јадете? Експертите објаснуваат зошто ова не е добра идеја

0 SHARES Сподели Твитни

Ако имате обичај да пиете вода во текот на оброк, лекарите советуваат веднаш да прекинете со тоа. Нормалниот процес на варење се нарушува кога пиеме вода додека јадеме.

Иако чаша вода пред јадење е сосема во ред, не се препорачува да ја внесувате додека јадете. Различни студии покажаа дека водата може да предизвика сериозни проблеми со варењето, па дури и мачнина.

Водата го отежнува варењето

Во текот на оброкот, водата ги разблажува желудочните сокови како и ензимите важни за разградување на храната. На тој начин, ензимите „исчезнуваат“, а процесот на варење се отежнува.

Доколку храната е се свари добро, може да предизвика болки во стомакот, подждригнување па дури и запек.

Го зголемува нивото на шеќер во крвта

Премногу вода со јадењето исто така може да го зголеми нивото на инсулин во крвта.

Влијае на телесната тежина

Внесувањето премногу вода во организмот во текот на јадење може да доведе до зголемување на телесната тежина бидејќи на тој начин несварената храна се претвора во масти.

Како да одолеете на пиењето вода во текот на оброк?

-јадете помалку зачинета и лута храна

-избегнувајте сол

-долго џвакајте ја храната.

