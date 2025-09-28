Дали пиете кафе додека ги земате овие лекови? Лекарите предупредуваат дека последиците можат да бидат многу сериозни

0 SHARES Сподели Твитни

Кафето може да ја намали ефикасноста на антибиотиците – еве зошто треба да бидете внимателни.

Многумина од нас не можат да замислат утро без шолја кафе, но ново истражување предупредува дека овој популарен пијалок може да се меша во ефикасноста на одредени антибиотици.

Кафето е еден од најомилените пијалоци во светот и дел од утринскиот ритуал на милиони луѓе. Познато е по своите бројни придобивки: го стимулира срцето, го поддржува здравјето на цревниот микробиом и ја обезбедува потребната енергија кога будењето не е лесно.

Сепак, нова студија покажува дека кафето може да има и несакан ефект – особено кога станува збор за лекови како што се антибиотиците.

Како кафето влијае на антибиотиците?

Научници од Германија и Шведска, во студија објавена во Plos Biology, открија дека кофеинот може да ја намали ефикасноста на ципрофлоксацин – антибиотик кој често се користи за инфекции на уринарниот тракт, бронхитис, па дури и циститис.

Лабораторијата тестираше 94 различни супстанции на бактериите E. coli, кои природно живеат во нашите дигестивни тракти и можат да предизвикаат инфекции во одредени ситуации. Утврдено е дека кофеинот ја намалува способноста на бактериите да апсорбираат антибиотици, вклучувајќи го и ципрофлоксацинот (исто така познат како Цифлокс).

„Податоците покажуваат дека кофеинот може да влијае на генетската регулација на бактериите, што влијае на нивниот одговор на лекови“, објаснува Кристоф Бинсфелд, микробиолог на Универзитетот во Вирцбург и главен автор на студијата.

Со други зборови, пиењето кафе додека се на антибиотска терапија може да ја намали ефикасноста на третманот. Истражувачите откриле дека специфичен протеин во кафето влијае на одговорот на бактериите на антибиотикот, а кофеинот предизвикува низа настани што доведуваат до намалување на апсорпцијата на лекови, објаснува Ана Рита Брочадо, коавтор на студијата и биолошки инженер на Универзитетот во Тибинген.

Колку кафе е премногу?

Треба да се напомене дека експериментите се спроведени во лабораторија, па затоа сè уште не е сосема јасно колку шолја кафе може да влијае на ефикасноста на антибиотиците кај луѓето. Ова прашање ќе треба детално да се разјасни со идните студии.

Претходни сознанија за интеракцијата на кафето и лековите

Ова не е прв пат да се забележи интеракција на кофеинот со лекови. Според експертите од Медицинскиот факултет Харвард, кафето може да ја намали ефикасноста на лекови како што се антидепресивите (флувоксамин, есциталопрам) до 33 проценти. Истото важи и за лековите што го регулираат крвниот притисок, астмата, па дури и додатоците на железо – се препорачува пауза од два до три часа помеѓу земањето железо и пиењето кафе.

Иако кафето е омилен пијалок на милиони луѓе ширум светот, кога се комбинира со одредени лекови, може да го намали нивниот ефект. Најдобро е да бидете внимателни и да се консултирате со лекар или фармацевт за земање лекови и чаша од вашиот омилен пијалок.

