Дали пиете премногу вода? Можеби несвесно предизвикувате проблеми со варењето

Во текот на летото, често слушаме совети за пиење што е можно повеќе вода – и навистина, редовната хидратација е важна, не само за одржување на здравјето, туку и како заштита од тегоби поврзани со топлината. Меѓутоа, ако претераме, можеме да предизвикаме големи дигестивни непријатности, па затоа треба да бидеме умерени, дури и ако тоа е здрава навика.

Една од вообичаените поплаки поврзани со прекумерно внесување вода е гастроезофагеалниот рефлукс (горушица), состојба во која желудочната содржина се враќа во хранопроводот. Ова најчесто се случува кога мускулот што го одделува желудникот од хранопроводот ослабува или се опушта во погрешно време. Иако рефлуксот понекогаш се јавува без симптоми, тој често е придружен со надуеност, гадење, сува кашлица или непријатност при голтање.

Една од причините зошто прекумерното внесување вода може да ги влоши симптомите на рефлукс е тоа што може одеднаш да го зголеми волуменот во желудникот. Ова го зголемува притисокот во абдоменот и создава услови киселата содржина да се врати во хранопроводот. Иако самата вода не е кисела и не е штетна, начинот на кој ги истегнува ѕидовите на желудникот може да предизвика несакана реакција кај некои луѓе.

Многу луѓе можат да пијат големи количини вода без никакви проблеми, но ако некое лице веќе има тенденција кон гастроезофагеален рефлукс, експертите препорачуваат претпазливост во темпото и количината на внесување течности.

Како да се спречат несакани реакции

Проблемот е уште поизразен ако веднаш по оброкот се пие голема количина вода. Во тој момент, желудникот е веќе делумно полн, па дополнителната течност може да доведе до преоптоварување, што го зголемува ризикот од симптоми на рефлукс. Слично на прејадувањето, телото не е во состојба да се справи со ненадејното оптоварување, кое се манифестира како непријатност во горниот дел на стомакот или чувство на печење во градите.

Па што можете да направите за да пиете доволно вода во текот на денот? Клучот е во распределбата. Наместо големи количини вода одеднаш, подобро е да пиете почесто во текот на денот, земајќи помали голтки. Препорачливо е да се избегнуваат големи количини течности за време и веднаш по оброците.

Прошетката по оброкот исто така може да биде едно од решенијата, бидејќи го подобрува варењето и помага содржината на желудникот побрзо да се движи кон долните делови на гастроинтестиналниот тракт, со што се намалува веројатноста за рефлукс.

Исто така, препорачливо е да се обрне внимание на други навики кои можат да влијаат на појавата на рефлукс. Ова вклучува избегнување на легнување по јадење, како и елиминирање или ограничување на храна како што се кафе, чоколадо, зачинета и кисела храна, нане и алкохол. Не треба да пиете големи количини вода во краток временски период за да останете хидрирани. Постојано, умерено внесување во текот на денот, придружено со слушање на потребите на вашето тело, обично е доволно.

Доколку, и покрај промената на вашите навики, вашите симптоми на рефлукс не исчезнат или се влошат, консултирајте се со лекар кој може да предложи понатамошни чекори и потребни тестови.

