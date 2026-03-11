Дали пиењето топла вода ви помага побрзо да ослабете? Конечно стигна објаснување

0 SHARES Сподели Твитни

Топлата вода често се промовира како едноставен трик за слабеење, но лекарите тврдат дека нема научни докази за ова и објаснуваат што навистина помага.

Интернетот е преполн со совети за брзо слабеење, а еден од најновите трендови е тврдењето дека пиењето топла вода може да ви помогне да ослабете. Сепак, експертите предупредуваат дека ваквите совети честопати немаат научна основа и можат да создадат лажни очекувања, пишува „ Parade.com“ .

Индустријата за слабеење вреди милијарди долари секоја година, а бројни производи и трикови ветуваат брзи резултати. Сепак, лекарите истакнуваат дека поголемиот дел од овие совети не се засноваат на докази.

Специјалистите по интерна медицина и баријатриска медицина објаснуваат дека не постои едноставно решение за губење на тежината . Кога некој тврди дека одреден пијалок или метод брзо ги топи мастите, таквите тврдења обично не се потврдуваат со научни истражувања.

Токму затоа експертите советуваат популарните совети од социјалните мрежи да се земат со резерва. Многу луѓе бараат брзи кратенки, но тоа често води до разочарување, бидејќи резултатите се изостанати.

Дали топлата вода помага во слабеењето?

Лекарите се прилично јасни по ова прашање. Според нив, нема убедливи докази дека пиењето топла вода директно влијае на губењето на тежината.

Некои веруваат дека топлата вода го забрзува метаболизмот или му помага на телото да се ослободи од токсините. Сепак, експертите наведуваат дека енергијата што ја користи телото за загревање на водата до телесна температура е минимална и нема значаен ефект врз согорувањето на калориите.

Исто така, идејата за детоксикација со топла вода нема научна поткрепа. Телото веќе има природни системи за отстранување на штетните супстанции, првенствено црниот дроб и бубрезите, кои ја извршуваат оваа работа без потреба од специјални пијалоци.

Може ли водата сè уште да помогне?

Иако температурата на водата сама по себе нема значаен ефект врз губењето на тежината, хидратацијата може да има индиректна корист.

Експертите објаснуваат дека пиењето вода пред оброк може да придонесе за чувство на ситост, поради што луѓето понекогаш јадат помалку храна. Исто така, често се случува луѓето да ја мешаат жедта со глад, па затоа соодветниот внес на течности може да помогне да се избегнат непотребни грицки.

Кога станува збор за избор помеѓу топла и ладна вода, лекарите велат дека најважно е едноставно да се пие доволно вода во текот на денот. Температурата на пијалокот е главно прашање на личен избор.

Совети за слабеење кои имаат смисла

Експертите се согласуваат дека основните навики се сè уште најефикасниот начин за контрола на телесната тежина.

Зголемениот внес на протеини може да помогне во продолжување на ситоста и намалување на апетитот. Во исто време, се препорачува да се намали внесот на шеќер и преработена храна, како и да се избере храна што е можно поприродна.

Редовната физичка активност исто така игра важна улога. Дури и умереното движење, како што е дневната прошетка, може да има позитивен ефект врз метаболизмот и зачувувањето на мускулната маса.

Покрај тоа, квалитетниот сон и намалувањето на стресот имаат значително влијание врз хормоните кои го регулираат апетитот и телесната тежина.

Експертите велат дека долгорочната доследност во здравите навики е многу поважна од краткорочните трендови и модните диети што често се промовираат на Интернет.

